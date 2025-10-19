Рубен Аморим установил интересное достижение с МЮ
МЮ под руководством португальца в двух сезонах подряд победил на выезде действующих чемпионов АПЛ
В матче 8-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на Энфилде победил Ливерпуль со счётом 2:1.
Благодаря этой победе «красные дьяволы» во главе с Рубеном Аморимом имеют в своем активе в двух сезонах подряд выездные победы над действующими победителями АПЛ, впервые за 117 лет.
- 2024/25: Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2
- 2025/26: Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
Кроме Рубена Аморима, в истории АПЛ только двум тренерам удавалось подобное достижение: Мануэлю Пеллегрини и Антонио Конте.
Manchester United have won away at the defending champions in back-to-back seasons for the first time in 117 years.— Squawka (@Squawka) October 19, 2025
◉ W 1-2 vs. Man City (24/25)
◉ W 1-2 vs. Liverpool (25/26)
Two huge wins against their rivals. 👏 pic.twitter.com/hmSCaA9mue
3 - Manchester United's Ruben Amorim is only the third manager to win both of his first two Premier League away games at reigning champions, after Manuel Pellegrini and Antonio Conte. Statement. pic.twitter.com/JlErLYlyDa— OptaJoe (@OptaJoe) October 19, 2025
