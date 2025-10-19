Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рубен Аморим установил интересное достижение с МЮ
Англия
19 октября 2025, 21:28 |
126
0

Рубен Аморим установил интересное достижение с МЮ

МЮ под руководством португальца в двух сезонах подряд победил на выезде действующих чемпионов АПЛ

19 октября 2025, 21:28 |
126
0
Рубен Аморим установил интересное достижение с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Рубен Аморим установил интересное достижение с МЮ.

В матче 8-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на Энфилде победил Ливерпуль со счётом 2:1.

Благодаря этой победе «красные дьяволы» во главе с Рубеном Аморимом имеют в своем активе в двух сезонах подряд выездные победы над действующими победителями АПЛ, впервые за 117 лет.

  • 2024/25: Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • 2025/26: Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2

Кроме Рубена Аморима, в истории АПЛ только двум тренерам удавалось подобное достижение: Мануэлю Пеллегрини и Антонио Конте.

По теме:
Ливерпуль впервые с ноября 2014 проиграл 4 матча подряд во всех турнирах
Гарри Магуайр снова стал «волшебной палочкой» Манчестер Юнайтед
Ливерпуль – Ман Юнайтед – 1:2. Неожиданность на Энфилде. Видео голов, обзор
Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковского спросили, наказал ли он как-нибудь Ярмоленко. Что было дальше?
Футбол | 18 октября 2025, 22:58 7
Шовковского спросили, наказал ли он как-нибудь Ярмоленко. Что было дальше?
Шовковского спросили, наказал ли он как-нибудь Ярмоленко. Что было дальше?

Ответа на вопрос так и не последовало

Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Футбол | 18 октября 2025, 23:37 3
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом

Карло Николини пролил свет на эпизод

Тренер Вереса: «Я недоволен. Чувствую себя опустошенным»
Футбол | 19.10.2025, 20:36
Тренер Вереса: «Я недоволен. Чувствую себя опустошенным»
Тренер Вереса: «Я недоволен. Чувствую себя опустошенным»
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Футбол | 19.10.2025, 20:01
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Футбол | 19.10.2025, 07:58
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 11
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем