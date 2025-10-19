Англия19 октября 2025, 20:14 | Обновлено 19 октября 2025, 20:19
207
0
ВИДЕО. Как забил Гакпо. Ливерпуль сравнял счет в игре с МЮ
Хозяева поля уравняли ситуацию в матче АПЛ на 78-й минуте
19 октября 2025, 20:14 | Обновлено 19 октября 2025, 20:19
207
0
19 октября в 18:30 проходит поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Энфилд».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Коди Гакпо сравнял счет для хозяев поля на 78-й минуте (1:1).
ГОЛ! 1:1. Коди Гакпо, 78 мин
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2025, 23:37 3
Карло Николини пролил свет на эпизод
Футбол | 18 октября 2025, 23:35 5
Виктор выделил Рудакова и Чанова
Футбол | 19.10.2025, 21:10
Футбол | 19.10.2025, 20:01
Футбол | 19.10.2025, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
18.10.2025, 08:27 11
18.10.2025, 23:17
18.10.2025, 05:42 6
18.10.2025, 06:42
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
19.10.2025, 07:58 15
18.10.2025, 07:02 7