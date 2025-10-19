ВИДЕО. Как забил Гакпо. Ливерпуль сравнял счет в игре с МЮ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
19 октября 2025, 20:14 | Обновлено 19 октября 2025, 20:19
Хозяева поля уравняли ситуацию в матче АПЛ на 78-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября в 18:30 проходит поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Энфилд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коди Гакпо сравнял счет для хозяев поля на 78-й минуте (1:1).

ГОЛ! 1:1. Коди Гакпо, 78 мин

Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Коди Гакпо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
