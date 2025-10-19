Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Быстрый гол для МЮ. Мбемо открыл счет в матче с Ливерпулем
Англия
19 октября 2025, 18:43 | Обновлено 19 октября 2025, 18:49
482
0

ВИДЕО. Быстрый гол для МЮ. Мбемо открыл счет в матче с Ливерпулем

Гости вышли вперед уже на 2-й минуте центрального поединка тура АПЛ

19 октября 2025, 18:43 | Обновлено 19 октября 2025, 18:49
482
0
ВИДЕО. Быстрый гол для МЮ. Мбемо открыл счет в матче с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября в 18:30 проходит поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Энфилд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости вышли вперед уже на 2-й минуте матча.

Бриан Мбемо вывел Ман Юнайтед вперед (1:0).

ГОЛ! 0:1. Бриан Мбемо, 2 мин

Фотогалерея

По теме:
Карпаты – Эпицентр – 1:3. Сенсация от команды Горняка. Видео голов, обзор
Бриан Мбемо забил самый быстрый гол МЮ в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде
Замена Мудрику? Челси может вернуть из аренды бельгийского хавбека
Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор Бриан Мбемо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Футбол | 18 октября 2025, 23:37 3
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом

Карло Николини пролил свет на эпизод

Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Теннис | 18 октября 2025, 23:01 0
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса

Финальный матч Six Kings Slam завершился в двух сетах в пользу итальянца

Названа оценка Малиновского за безголевой матч Серии А
Футбол | 19.10.2025, 19:21
Названа оценка Малиновского за безголевой матч Серии А
Названа оценка Малиновского за безголевой матч Серии А
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Футбол | 18.10.2025, 22:40
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 19.10.2025, 17:30
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 6
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 16
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 14
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем