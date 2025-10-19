Англия19 октября 2025, 18:43 | Обновлено 19 октября 2025, 18:49
ВИДЕО. Быстрый гол для МЮ. Мбемо открыл счет в матче с Ливерпулем
Гости вышли вперед уже на 2-й минуте центрального поединка тура АПЛ
19 октября в 18:30 проходит поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Энфилд».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Гости вышли вперед уже на 2-й минуте матча.
Бриан Мбемо вывел Ман Юнайтед вперед (1:0).
ГОЛ! 0:1. Бриан Мбемо, 2 мин
