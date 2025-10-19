Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С отрывом. Полесье назвало лучшего футболиста в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 19:47 | Обновлено 19 октября 2025, 19:49
283
0

С отрывом. Полесье назвало лучшего футболиста в матче с Шахтером

Евгений Волынец получил признание от фанатов

19 октября 2025, 19:47 | Обновлено 19 октября 2025, 19:49
283
0
С отрывом. Полесье назвало лучшего футболиста в матче с Шахтером
ФК Полесье. Евгений Волынец

Житомирское «Полесье» назвало имя лучшего футболиста в матче девятого тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:0).

По итогам голосования болельщиков наибольшее количество голосов получил 32-летний вратарь Евгений Волынец – 79,1%.

Второе место занял Сергей Чеботенко (3.9%), а третьим в голосовании стал Максим Брагару (2.7%).

После ничейного матча с «горняками» житомирский клуб находится на пятом месте в чемпионате Украины, имея в активе 16 баллов.

По теме:
Карпаты – Эпицентр – 1:3. Сенсация от команды Горняка. Видео голов, обзор
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Тренер Александрии: «Трудно говорить о качестве игры»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер лучший игрок Евгений Волынец Максим Брагару Сергей Чоботенко
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 19 октября 2025, 17:30 6
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 19 октября в 18:30 по Киеву

Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Футбол | 18 октября 2025, 23:37 3
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом

Карло Николини пролил свет на эпизод

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Футбол | 18.10.2025, 22:40
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Названа оценка Малиновского за безголевой матч Серии А
Футбол | 19.10.2025, 19:21
Названа оценка Малиновского за безголевой матч Серии А
Названа оценка Малиновского за безголевой матч Серии А
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Футбол | 19.10.2025, 08:55
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 5
Футбол
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 11
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем