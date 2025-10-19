С отрывом. Полесье назвало лучшего футболиста в матче с Шахтером

Житомирское «Полесье» назвало имя лучшего футболиста в матче девятого тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:0).

По итогам голосования болельщиков наибольшее количество голосов получил 32-летний вратарь Евгений Волынец – 79,1%.

Второе место занял Сергей Чеботенко (3.9%), а третьим в голосовании стал Максим Брагару (2.7%).

После ничейного матча с «горняками» житомирский клуб находится на пятом месте в чемпионате Украины, имея в активе 16 баллов.