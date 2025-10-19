Украина. Премьер лига19 октября 2025, 19:47 | Обновлено 19 октября 2025, 19:49
С отрывом. Полесье назвало лучшего футболиста в матче с Шахтером
Евгений Волынец получил признание от фанатов
Житомирское «Полесье» назвало имя лучшего футболиста в матче девятого тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:0).
По итогам голосования болельщиков наибольшее количество голосов получил 32-летний вратарь Евгений Волынец – 79,1%.
Второе место занял Сергей Чеботенко (3.9%), а третьим в голосовании стал Максим Брагару (2.7%).
После ничейного матча с «горняками» житомирский клуб находится на пятом месте в чемпионате Украины, имея в активе 16 баллов.
