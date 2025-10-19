Нива Тернополь обыграла Феникс-Мариуполь и поднялась на 4-е место
«Феникс-Мариуполь» потерпел пятое поражение подряд
В воскресенье, 19 октября, в Первой лиге прошли поединки 12-го тура. «Феникс-Мариуполь» во Львове принимал тернопольскую «Ниву». Поединок завершился победой команды гостей со счетом 2:0.
Перед матчем с «Нивой» у ФК «Феникс-Мариуполь» была серия из четырех поражений подряд. К сожалению болельщиков команды, прервать ее не удалось.
«Нива» повела в счете на 34-й минуте. Первый гол в матче забил Богдан Вышинский.
Все попытки хозяев поля отыграться оказались безрезультатными. А вот команда Юрия Вирта забила второй гол. На 75-й минуте Дмитрий Галадей реализовал пенальти.
«Нива» Тернополь набрала 22 очка. В турнирной таблице Первой лиги команда занимает четвертое место.
Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Львов, стадион СКИФ
«Феникс-Мариуполь» – «Нива» Тернополь – 0:2
Голы: Вышинский, 34, Галадей, 75 (пенальти)
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч начнется 19 октября в 18:30 по Киеву
Карло Николини пролил свет на эпизод