Нива Тернополь обыграла Феникс-Мариуполь и поднялась на 4-е место

В воскресенье, 19 октября, в Первой лиге прошли поединки 12-го тура. «Феникс-Мариуполь» во Львове принимал тернопольскую «Ниву». Поединок завершился победой команды гостей со счетом 2:0.

Перед матчем с «Нивой» у ФК «Феникс-Мариуполь» была серия из четырех поражений подряд. К сожалению болельщиков команды, прервать ее не удалось.

«Нива» повела в счете на 34-й минуте. Первый гол в матче забил Богдан Вышинский.

Все попытки хозяев поля отыграться оказались безрезультатными. А вот команда Юрия Вирта забила второй гол. На 75-й минуте Дмитрий Галадей реализовал пенальти.

«Нива» Тернополь набрала 22 очка. В турнирной таблице Первой лиги команда занимает четвертое место.

Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Львов, стадион СКИФ

«Феникс-Мариуполь» – «Нива» Тернополь – 0:2

Голы: Вышинский, 34, Галадей, 75 (пенальти)

Видеозапись матча

Инфографика