  Нива Тернополь обыграла Феникс-Мариуполь и поднялась на 4-е место
Первая лига
Феникс-Мариуполь
19.10.2025 14:30 – FT 0 : 2
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
Украина. Первая лига
19 октября 2025, 16:57 | Обновлено 19 октября 2025, 17:50
177
0

Нива Тернополь обыграла Феникс-Мариуполь и поднялась на 4-е место

«Феникс-Мариуполь» потерпел пятое поражение подряд

19 октября 2025, 16:57 | Обновлено 19 октября 2025, 17:50
177
0
Нива Тернополь обыграла Феникс-Мариуполь и поднялась на 4-е место
ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 19 октября, в Первой лиге прошли поединки 12-го тура. «Феникс-Мариуполь» во Львове принимал тернопольскую «Ниву». Поединок завершился победой команды гостей со счетом 2:0.

Перед матчем с «Нивой» у ФК «Феникс-Мариуполь» была серия из четырех поражений подряд. К сожалению болельщиков команды, прервать ее не удалось.

«Нива» повела в счете на 34-й минуте. Первый гол в матче забил Богдан Вышинский.

Все попытки хозяев поля отыграться оказались безрезультатными. А вот команда Юрия Вирта забила второй гол. На 75-й минуте Дмитрий Галадей реализовал пенальти.

«Нива» Тернополь набрала 22 очка. В турнирной таблице Первой лиги команда занимает четвертое место.

Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Львов, стадион СКИФ

«Феникс-Мариуполь» – «Нива» Тернополь – 0:2

Голы: Вышинский, 34, Галадей, 75 (пенальти)

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Галадей (Нива Тернополь).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Bohdan-Yulian Vyshynskyi (Нива Тернополь).
По теме:
Райс забил. Гол легионера принес Черноморцу победу над Черниговом
Два шедевра в матче. Верес и Александрия разошлись миром
Разгром в Запорожье. Металлург в домашнем матче проиграл Прикарпатью
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Нива Тернополь Феникс-Мариуполь Дмитрий Галадей
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
