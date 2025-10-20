Юрий ВИРТ: «Мы разыграли прекрасную комбинацию»

В матче 12-го тура Первой лиги «Нива» Тернополь на выезде со счетом 2:0 обыграла ФК «Феникс-Мариуполь». Результат поединка прокомментировал наставник тернопольского клуба Юрий Вирт.

«Я хочу поблагодарить всех футболистов за отношение, за ту самоотдачу. Мы прекрасно понимали, что будет тяжелый матч. Качество газона не способствовало комбинационному футболу, больше было такой борьбы. Самое главное, нужно было эту борьбу выиграть, выиграть каблуки и все-таки реализовать эти голевые моменты. Мы прекрасную комбинацию разыграли, забили первый гол.

Феникс-Мариуполь тоже давил на нас. Первый тайм они играли по ветру. Нам было тяжело выйти из-за короткой передачи, искали свободное пространство. Не все так просто было. Доволен первым таймом. И во втором тайме легче было, потому что играли по ветру, и уже были свободные зоны, простор был. Мы хотели на контратаках сыграть, что привело к пенальти и 2:0. Я думаю, что справедливо победили. Игра была тяжелая, и нужно отдать должное Фениксу. До конца играли, били по воротам. У них тоже были следующие моменты. Но я думаю, что мы сегодня были сильнее», – сказал Юрий Вирт.