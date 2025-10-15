Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Феникс-Мариуполь
19.10.2025 15:00 - : -
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
15 октября 2025, 20:36 | Обновлено 15 октября 2025, 21:34
Феникс-Мариуполь – Нива Т. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 19 октября в 14:30 по Киеву

Феникс-Мариуполь – Нива Т. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 19 октября состоится поединок 12-го тура Первой лиги Украины между «Фениксом-Мариуполем» и «Нивой Т». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Феникс-Мариуполь

Текущий сезон для коллектива проходит откровенно плохо. За 11 поединков чемпионата клуб смог получить лишь 8 зачетных пунктов, позволяющих ему находиться в зоне переходных игр, занимая 14-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета мариупольцев отделяет всего 2 очка.

Тем не менее, в Кубке Украины «Феникс» одолел «Ужгород» и «Металлург» и квалифицировался в 1/8 финала, где уже скоро встретится с «Агротехом».

Нива Тернополь

Тернополяне сейчас выглядят очень мощно. После 11 сыгранных поединков на их счету есть 19 очков, позволяющих «Ниве» занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 на данный момент составляет всего 2 зачетных пункта.

В Кубке Украины коллектив также смог квалифицироваться в 1/8 финала, разгромив «Реал-Фарму» и «СК Полтаву» со счетом 3:0. На этой стадии «Ниве» будет противостоять черновицкая «Буковина».

Личные встречи

В прошлом сезоне клубы дважды сыграли в рамках Первой лиги Украины. В 1-й игре победу со счетом 3:2 одержал «Феникс-Мариуполь», а во 2-й минимальный выигрыш праздновала «Нива».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия Феникса длится уже 5 поединков подряд. 4/5 этих игр команда проиграла.
  • «Нива» не проигрывает на выезде уже 6 матчей подряд. На счету команды 3 ничьи и 3 победы.
  • «Феникс-Мариуполь» отметился лишь 6 голами в текущем сезоне чемпионата – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

