Киченок сыграет в парном разряде в Гуанчжоу. Известны соперницы
Надежда в паре с Александрой Эалой сыграет против дуэта Эпплтон/Тан
Украинская теннисистка Надежда Киченок сиграет в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.
Украинка заявлена в одной паре с представительницей Филиппин Александрой Эалой.
В первом раунде украинско-филиппинский дуэт сыграет против четвертых сеяных Эмили Эпплтон (Великобритания) и Тан Цяньхуэй (Китай).
Встреча Эпплтон / Тан – Эала / Киченок в Гуанчжоу состоится 21 октября и начнется ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.
Людмила – единственная украинка в парном турнире на кортах Гуанчжоу. В одиночных соревнованиях представительниц Украины не будет.
