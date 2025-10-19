Киченок сыграет в парном разряде в Гуанчжоу. Известны соперницы

Украинская теннисистка Надежда Киченок сиграет в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.

Украинка заявлена в одной паре с представительницей Филиппин Александрой Эалой.

В первом раунде украинско-филиппинский дуэт сыграет против четвертых сеяных Эмили Эпплтон (Великобритания) и Тан Цяньхуэй (Китай).

Встреча Эпплтон / Тан – Эала / Киченок в Гуанчжоу состоится 21 октября и начнется ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

Людмила – единственная украинка в парном турнире на кортах Гуанчжоу. В одиночных соревнованиях представительниц Украины не будет.