Киченок сыграет в парном разряде в Гуанчжоу. Известны соперницы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
19 октября 2025, 15:17 |
52
0

Надежда в паре с Александрой Эалой сыграет против дуэта Эпплтон/Тан

19 октября 2025, 15:17 |
52
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок сиграет в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.

Украинка заявлена в одной паре с представительницей Филиппин Александрой Эалой.

В первом раунде украинско-филиппинский дуэт сыграет против четвертых сеяных Эмили Эпплтон (Великобритания) и Тан Цяньхуэй (Китай).

Встреча Эпплтон / Тан – Эала / Киченок в Гуанчжоу состоится 21 октября и начнется ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

Людмила – единственная украинка в парном турнире на кортах Гуанчжоу. В одиночных соревнованиях представительниц Украины не будет.

Надежда Киченок Александра Эала Эмили Эпплтон WTA Гуанчжоу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
