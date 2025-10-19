Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Месси в 9-й раз в карьере победил в бомбардирской гонке в чемпионате
Major League Soccer
19 октября 2025, 09:39 | Обновлено 19 октября 2025, 10:14
Месси в 9-й раз в карьере победил в бомбардирской гонке в чемпионате

На этот раз аргентинец сделал это с Интер Майами

Месси в 9-й раз в карьере победил в бомбардирской гонке в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

Лионель Месси в 9 раз в карьере победил в бомбардирской гонке в чемпионате.

На этот раз аргентинец стал лучшим бомбардиром МЛС с 29 голами.

Предыдущие 8 раз Месси становился обладателем Золотой бутсы в Ла Лиге вместе с Барселоной.

Сезоны Лионеля Месси, в которых он становился лучшим бомбардиром чемпионата

2009/10 – Ла Лига, Барселона – 34 гола
2011/12 – Ла Лига, Барселона – 50 голов
2012/13 – Ла Лига, Барселона – 46 голов
2016/17 – Ла Лига, Барселона – 37 голов
2017/18 – Ла Лига, Барселона – 34 гола
2018/19 – Ла Лига, Барселона – 36 голов
2019/20 – Ла Лига, Барселона – 25 голов
2020/21 – Ла Лига, Барселона – 30 голов
2025 – МЛС, Интер Майами – 29 голов

Major League Soccer (MLS) Лионель Месси статистика Интер Майами
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
