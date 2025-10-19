Месси в 9-й раз в карьере победил в бомбардирской гонке в чемпионате
На этот раз аргентинец сделал это с Интер Майами
Лионель Месси в 9 раз в карьере победил в бомбардирской гонке в чемпионате.
На этот раз аргентинец стал лучшим бомбардиром МЛС с 29 голами.
Предыдущие 8 раз Месси становился обладателем Золотой бутсы в Ла Лиге вместе с Барселоной.
Сезоны Лионеля Месси, в которых он становился лучшим бомбардиром чемпионата
2009/10 – Ла Лига, Барселона – 34 гола
2011/12 – Ла Лига, Барселона – 50 голов
2012/13 – Ла Лига, Барселона – 46 голов
2016/17 – Ла Лига, Барселона – 37 голов
2017/18 – Ла Лига, Барселона – 34 гола
2018/19 – Ла Лига, Барселона – 36 голов
2019/20 – Ла Лига, Барселона – 25 голов
2020/21 – Ла Лига, Барселона – 30 голов
2025 – МЛС, Интер Майами – 29 голов
Lionel Messi claims his first domestic Golden Boot outside LaLiga and the ninth of his incredible career ✨ pic.twitter.com/Hovdrq1c6Z— OneFootball (@OneFootball) October 19, 2025
