Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вторая лига. 14-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Атлет
19.10.2025 14:15 - : -
Нива Винница
Украина. Вторая лига
19 октября 2025
Вторая лига. 14-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября видеотрансляции матчей 14-го тура Второй лиги

Вторая лига. 14-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

19 октября состоятся четыре матча 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 14-й тур, 19 октября 2025

  • 12:00. «Чайка» – «Локомотив»
  • 13:45. «Полесье-2» – «Вильхивцы»
  • 14:15. «Атлет» – «Нива» Винница
  • 15:00. «Буковина-2» – «Скала 1911»

12:00. «Чайка» – «Локомотив»

13:45. «Полесье-2» – «Вильхивцы»

14:15. «Атлет» – «Нива» Винница

15:00. «Буковина-2» – «Скала 1911»

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
