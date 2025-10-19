19.10.2025 14:15 - : -
Вторая лига. 14-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 октября видеотрансляции матчей 14-го тура Второй лиги
19 октября состоятся четыре матча 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 14-й тур, 19 октября 2025
- 12:00. «Чайка» – «Локомотив»
- 13:45. «Полесье-2» – «Вильхивцы»
- 14:15. «Атлет» – «Нива» Винница
- 15:00. «Буковина-2» – «Скала 1911»
12:00. «Чайка» – «Локомотив»
13:45. «Полесье-2» – «Вильхивцы»
14:15. «Атлет» – «Нива» Винница
15:00. «Буковина-2» – «Скала 1911»
