Победа Локомотива и ничья Буковины-2. Результаты 14-го тура Второй лиги
«Локомотив» продолжает погоню за лидерами группы Б
В воскресенье, 19 октября, во Второй лиге состоялись матчи 14-го тура. Команды сыграли четыре матча.
Киевский «Локомотив» на выезде обыграл «Чайку». От лидера группы Б «Локомотив» отстает на четыре очка.
«Полесье-2» играло с ФК «Вильхивцы». Матч завершился вничью, и житомирский клуб упустил возможность выйти в лидеры группы А.
В игровой программе тура был запланирован матч ФК «Ужгород» – ФК «Лесное». Однако из-за финансовых трудностей ФК «Лесное» на матч не приехал.
Вторая лига. 14-й тур, 19 октября
Чайка – Локомотив – 0:2
Голы: Головатенко, 3, Мельниченко, 12
Полесье-2 – Вильхивцы – 1:1
Голы: Романчук, 85 – Боцькив, 78
Атлет – Нива Винница – 1:1
Голы: Бабич, 11 – Лотоцкий, 82
Буковина-2 – Скала 1911 – 1:1
Голы: Гакман, 30 – Ралюченко, 6
Видеозаписи матчей
Чайка – Локомотив
Полесье-2 – Вильхивцы
Атлет – Нива Винница
Буковина-2 – Скала 1911
События матча
