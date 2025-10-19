Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 октября 2025, 18:47
Победа Локомотива и ничья Буковины-2. Результаты 14-го тура Второй лиги

«Локомотив» продолжает погоню за лидерами группы Б

ФК Буковина

В воскресенье, 19 октября, во Второй лиге состоялись матчи 14-го тура. Команды сыграли четыре матча.

Киевский «Локомотив» на выезде обыграл «Чайку». От лидера группы Б «Локомотив» отстает на четыре очка.

«Полесье-2» играло с ФК «Вильхивцы». Матч завершился вничью, и житомирский клуб упустил возможность выйти в лидеры группы А.

В игровой программе тура был запланирован матч ФК «Ужгород» – ФК «Лесное». Однако из-за финансовых трудностей ФК «Лесное» на матч не приехал.

Вторая лига. 14-й тур, 19 октября

Чайка – Локомотив – 0:2

Голы: Головатенко, 3, Мельниченко, 12

Полесье-2 – Вильхивцы – 1:1

Голы: Романчук, 85 – Боцькив, 78

Атлет – Нива Винница – 1:1

Голы: Бабич, 11 – Лотоцкий, 82

Буковина-2 – Скала 1911 – 1:1

Голы: Гакман, 30 – Ралюченко, 6

