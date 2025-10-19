Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер Шахтера: «Мне не хватало футбола именно со стартовых минут»
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 02:29 |
94
0

Легионер Шахтера: «Мне не хватало футбола именно со стартовых минут»

Марлон рад вернуться на футбольное поле

19 октября 2025, 02:29 |
94
0
Легионер Шахтера: «Мне не хватало футбола именно со стартовых минут»
ФК Шахтер Донецк. Марлон

Бразильский защитник донецкого Шахтера Марлон поделился эмоциями после ничьей «горняков» с житомирским Полесьем (0:0) в девятом туре Украинской Премьер-лиги.

- Убежден, что сегодня наше отношение к матчу было правильным, – так и должны относиться к любой игре, собственно. И, думаю, мы создали много возможностей, к сожалению, не удалось их реализовать. Однако, что касается именно рисунка игры, именно качества нашего подхода, я думаю, мы можем быть полностью удовлетворены. Главное – продолжать выдерживать тот же темп и перенести его уже на следующие матчи.

– А что помешало реализовать свои моменты?

- Убежден, что, учитывая предыдущий негативный опыт, когда нам пришлось почувствовать горечь поражения впервые в этом сезоне, мы уже сделали определенные выводы и продолжаем совершенствоваться от матча к матчу. Делаем выводы благодаря постоянному диалогу друг с другом и убежден, что сегодняшний матч не станет исключением. Где-то немного не хватило именно реализации, где-то чуть-чуть не повезло, но я все равно считаю, что это была достойная игра в нашем исполнении. И мы будем продолжать с таким же отношением двигаться по сезону.

– Долгое время у тебя не было игровой практики, но сегодня провел на поле полтора тайма. Как чувствуешь себя сейчас и какие ощущения были в игре?

– Безусловно, это отличная эмоция – вернуться в основном составе впервые за три месяца. Мне не хватало футбола именно со стартовых минут. Конечно, я был нацелен, как и вся команда, на победу, и хотя этот аспект сегодня не удалось воплотить, но по эмоциям, то это та самая приятная усталость. Приятно находиться на поле рядом с партнерами и приносить пользу команде.

– Этот месяц будет непростым для «Шахтера», нас ждут принципиальные и важные противостояния. Что уже сейчас следует улучшать, чтобы в следующих матчах получать три очка?

– Все как всегда на самом деле те же детали, которые формируют нашу любимую игру. Безусловно, не забывать об отдыхе, выкладываться по-прежнему на тренировках полностью, на 100 процентов, как мы это всегда делаем, также не забывать о спортивном режиме, о питании – и комбинировать все указанные аспекты, – сказал бразилец.

По теме:
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Капитан Динамо: Я не тренер. Они решают, кому играть, а кому нет»
Марлон Сантос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Футбол | 19 октября 2025, 00:30 2
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов

«Панатинаикос» может скоро возглавить Рафаэль Бенитес

ФОТО. Ассистент Турана после матча показал Ротаню непристойный жест
Футбол | 18 октября 2025, 20:27 16
ФОТО. Ассистент Турана после матча показал Ротаню непристойный жест
ФОТО. Ассистент Турана после матча показал Ротаню непристойный жест

Между Карло Николини и наставником «волков» возник спор

Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Футбол | 18.10.2025, 08:14
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Бокс | 18.10.2025, 05:42
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Футбол | 18.10.2025, 18:49
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 140
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем