Легионер Шахтера: «Мне не хватало футбола именно со стартовых минут»

Бразильский защитник донецкого Шахтера Марлон поделился эмоциями после ничьей «горняков» с житомирским Полесьем (0:0) в девятом туре Украинской Премьер-лиги.

- Убежден, что сегодня наше отношение к матчу было правильным, – так и должны относиться к любой игре, собственно. И, думаю, мы создали много возможностей, к сожалению, не удалось их реализовать. Однако, что касается именно рисунка игры, именно качества нашего подхода, я думаю, мы можем быть полностью удовлетворены. Главное – продолжать выдерживать тот же темп и перенести его уже на следующие матчи.

– А что помешало реализовать свои моменты?

- Убежден, что, учитывая предыдущий негативный опыт, когда нам пришлось почувствовать горечь поражения впервые в этом сезоне, мы уже сделали определенные выводы и продолжаем совершенствоваться от матча к матчу. Делаем выводы благодаря постоянному диалогу друг с другом и убежден, что сегодняшний матч не станет исключением. Где-то немного не хватило именно реализации, где-то чуть-чуть не повезло, но я все равно считаю, что это была достойная игра в нашем исполнении. И мы будем продолжать с таким же отношением двигаться по сезону.

– Долгое время у тебя не было игровой практики, но сегодня провел на поле полтора тайма. Как чувствуешь себя сейчас и какие ощущения были в игре?

– Безусловно, это отличная эмоция – вернуться в основном составе впервые за три месяца. Мне не хватало футбола именно со стартовых минут. Конечно, я был нацелен, как и вся команда, на победу, и хотя этот аспект сегодня не удалось воплотить, но по эмоциям, то это та самая приятная усталость. Приятно находиться на поле рядом с партнерами и приносить пользу команде.

– Этот месяц будет непростым для «Шахтера», нас ждут принципиальные и важные противостояния. Что уже сейчас следует улучшать, чтобы в следующих матчах получать три очка?

– Все как всегда на самом деле те же детали, которые формируют нашу любимую игру. Безусловно, не забывать об отдыхе, выкладываться по-прежнему на тренировках полностью, на 100 процентов, как мы это всегда делаем, также не забывать о спортивном режиме, о питании – и комбинировать все указанные аспекты, – сказал бразилец.