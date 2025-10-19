Артета объяснил победу над Фулхэмом, после которой Арсенал возглавил АПЛ

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился эмоциями после игры своей команды против лондонского Фулхэма (1:0) в восьмом туре АПЛ.

«Я действительно доволен. У нас уже был опыт последних двух сезонов, насколько трудно здесь выигрывать, и сегодня снова убедились в этом. Мне нравится менталитет команды.

Мы не лучше начали матч – несколько потерь мяча дали сопернику импульс, были определенные проблемы с организацией в обороне, но затем команда набрала обороты и начала полностью доминировать в игре.

Это отлично, что мы не зависим от одного или двух игроков. То, что забитые мячи приходят из разных ситуаций – тоже очень важно. И снова сухая игра. Похоже, сегодня мы снова не позволили сопернику нанести ни один удар в створ ворот, а это отличная основа для побед.

Есть вещи, которые мы делаем исключительно хорошо и есть то, что еще можно усовершенствовать. Команда сама спрашивает: Где эти детали? Как мы можем стать лучше?» – и вместе, особенно с тренерским штабом, мы пытаемся это развивать, потому что это нам очень поможет.

Наше нападение прекрасно прессингует, заставляет соперника нервничать, создает хаос – это феноменально. Уровнем организации я очень доволен, но больше всего – их мышлением и готовностью работать», – сказал Артета.