Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом

Ассистент главного тренера «Шахтера» Карло Николини прокомментировал эпизод после матча с житомирским «Полесьем» (0:0). После словесной перепалки с тренером «волков» Русланом Ротанем иностранный специалист показал непристойный жест.

«На фото и видео, которые появились в СМИ, видно момент моего разговора с Русланом Ротанем. Я подошел к нему не для конфликта, а чтобы спросить, почему его помощник позволил себе показывать непристойные жесты – средний палец в сторону нашей скамейки запасных.

Конечно, во время матча все переживают эмоции, но даже в таких ситуациях нужно уметь себя контролировать и сохранять уважение.

После финального свистка мы с Русланом спокойно поговорили, все выяснили и пожали друг другу руки. Для меня это закрытый вопрос», – сказал Николини.