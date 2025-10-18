Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 23:37 | Обновлено 18 октября 2025, 23:39
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом

Карло Николини пролил свет на эпизод

Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
ФК Шахтер Донецк. Карло Николини

Ассистент главного тренера «Шахтера» Карло Николини прокомментировал эпизод после матча с житомирским «Полесьем» (0:0). После словесной перепалки с тренером «волков» Русланом Ротанем иностранный специалист показал непристойный жест.

«На фото и видео, которые появились в СМИ, видно момент моего разговора с Русланом Ротанем. Я подошел к нему не для конфликта, а чтобы спросить, почему его помощник позволил себе показывать непристойные жесты – средний палец в сторону нашей скамейки запасных.

Конечно, во время матча все переживают эмоции, но даже в таких ситуациях нужно уметь себя контролировать и сохранять уважение.

После финального свистка мы с Русланом спокойно поговорили, все выяснили и пожали друг другу руки. Для меня это закрытый вопрос», – сказал Николини.

Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Карло Николини Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер
Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
