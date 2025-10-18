Александр ШОВКОВСКИЙ: «Кто-то из игроков уже «наелся», набегался»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказался о заменах, которые он произвел в матче против «Зари» (1:1).

– Уже не первый матч подряд замены в конце матча не усиливают игру команды. Почему так происходит?

– Заменами мы пытаемся немного изменить рисунок игры, добавить в тех или иных моментах уверенности. Кто-то из игроков уже «наелся», набегался, чувствуется, что они на пределе. У нас насыщенный график, и все игроки, которые выходят на замену, должны усиливать игру.

18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.