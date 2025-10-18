Заруба из семи голов. Байер едва не потерял победу в Бундеслиге
Леверкузенский клуб удержал результат в матче с «Майнцем»
18 октября перед центральным матчем игрового дня было проведено пять поединков седьмого тура Бундеслиги.
В одном из противостояний «Байер» устроил голевой триллер с «Майнцем», забив семь мячей на двоих. Леверкузенцы стабильно выходили вперед в матче, однако под занавес игры чуть не остались без трех очков. «Фармацевты» удержали результат и завершили игру со счетом 4:3.
«РБ Лейпциг» минимально обыграл «Гамбург» на своем поле. Герой матча – Кристоф Баумгартнер, дубль которого принес победу – 2:1.
Бундеслига. 7-й тур, 18 октября
«Майнц» – «Байер» – 3:4
Голы: Ли Дже Сон, 34, Амири, 71 (пен.), Зиб, 90 – Гримальдо, 11, 45+3, Кофане, 24, Терре, 87
«РБ Лейпциг» – «Гамбург» – 2:1
Голы: Баумгартнер, 45, 50 – Локонга, 48
«Вольфсбург» – «Штутгарт» – 0:3
Голы: Томас, 35, Миттельштадт, 55, Стиллер, 80
«Гайденхайм» – «Вердер» – 2:2
Голы: Шиммер, 67, Форенбах, 83 – Грюль, 50, Стаге, 69
«Кельн» – «Аугсбург» – 1:1
Голы: Эль-Мала, 76 – Ридер, 54 (пен.)
