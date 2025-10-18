Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 октября 2025, 18:35 | Обновлено 18 октября 2025, 19:31
Заруба из семи голов. Байер едва не потерял победу в Бундеслиге

Леверкузенский клуб удержал результат в матче с «Майнцем»

Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября перед центральным матчем игрового дня было проведено пять поединков седьмого тура Бундеслиги.

В одном из противостояний «Байер» устроил голевой триллер с «Майнцем», забив семь мячей на двоих. Леверкузенцы стабильно выходили вперед в матче, однако под занавес игры чуть не остались без трех очков. «Фармацевты» удержали результат и завершили игру со счетом 4:3.

«РБ Лейпциг» минимально обыграл «Гамбург» на своем поле. Герой матча – Кристоф Баумгартнер, дубль которого принес победу – 2:1.

Бундеслига. 7-й тур, 18 октября

«Майнц» – «Байер» – 3:4

Голы: Ли Дже Сон, 34, Амири, 71 (пен.), Зиб, 90 – Гримальдо, 11, 45+3, Кофане, 24, Терре, 87

«РБ Лейпциг» – «Гамбург» – 2:1

Голы: Баумгартнер, 45, 50 – Локонга, 48

«Вольфсбург» – «Штутгарт» – 0:3

Голы: Томас, 35, Миттельштадт, 55, Стиллер, 80

«Гайденхайм» – «Вердер» – 2:2

Голы: Шиммер, 67, Форенбах, 83 – Грюль, 50, Стаге, 69

«Кельн» – «Аугсбург» – 1:1

Голы: Эль-Мала, 76 – Ридер, 54 (пен.)

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
