Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скрипник раскрыл секрет удачного матча Зари против Динамо
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 17:59 | Обновлено 18 октября 2025, 18:07
633
0

Скрипник раскрыл секрет удачного матча Зари против Динамо

Команда сыграла вничью с чемпионом

18 октября 2025, 17:59 | Обновлено 18 октября 2025, 18:07
633
0
Скрипник раскрыл секрет удачного матча Зари против Динамо
ФК Заря

Динамо в матче чемпионата Украины сыграло вничью 1:1 с Зарей. При этом команда Виктора Скрипника отыгралась в конце встречи благодаря голу Филиппа Будковского.

«Когда ты проигрываешь, но в Киеве забиваешь и играешь вничью с Динамо, то это позитив. Благодарен ребятам, которые собрались и вместе дали результат. Вижу прогресс. Ничья в Киеве – это неплохой результат. Конечно, много моментов не реализовали. Хочу сказать, что мы не только отбивались в обороне, но и не забывали атаковать».

«Секрет успеха? У Динамо четыре ничьи было, но такие команды, как Динамо и Шахтер, забивая первыми, часто останавливаются и играют спокойно, чем мы и воспользовались».

«Будковский? Он не зря у нас капитан. Он всегда хочет побеждать, и мы очень довольны его игрой», – сказал Скрипник.

По теме:
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
ВИДЕО. Защитники не уследили. Зоря прошила ворота Динамо
Динамо Киев Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Виктор Скрипник
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Футбол | 18 октября 2025, 06:44 1
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Украинцы могут сыграть против Швеции

Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18 октября 2025, 08:27 12
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»

Боксер высказался о возможной передаче ракет «Томагавк»

Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.10.2025, 15:00
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кто получил 9.3? Известна оценка Зинченко за проигранный матч против Челси
Футбол | 18.10.2025, 17:53
Кто получил 9.3? Известна оценка Зинченко за проигранный матч против Челси
Кто получил 9.3? Известна оценка Зинченко за проигранный матч против Челси
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Бокс | 18.10.2025, 08:06
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 1
Бокс
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем