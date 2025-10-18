Скрипник раскрыл секрет удачного матча Зари против Динамо

Динамо в матче чемпионата Украины сыграло вничью 1:1 с Зарей. При этом команда Виктора Скрипника отыгралась в конце встречи благодаря голу Филиппа Будковского.

«Когда ты проигрываешь, но в Киеве забиваешь и играешь вничью с Динамо, то это позитив. Благодарен ребятам, которые собрались и вместе дали результат. Вижу прогресс. Ничья в Киеве – это неплохой результат. Конечно, много моментов не реализовали. Хочу сказать, что мы не только отбивались в обороне, но и не забывали атаковать».

«Секрет успеха? У Динамо четыре ничьи было, но такие команды, как Динамо и Шахтер, забивая первыми, часто останавливаются и играют спокойно, чем мы и воспользовались».

«Будковский? Он не зря у нас капитан. Он всегда хочет побеждать, и мы очень довольны его игрой», – сказал Скрипник.