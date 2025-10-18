Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко сыграет? Известны стартовые составы на матч Заря – Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 14:39 | Обновлено 18 октября 2025, 14:42
948
0

Ярмоленко сыграет? Известны стартовые составы на матч Заря – Динамо в УПЛ

Команды сыграют матч 9 тура УПЛ

18 октября 2025, 14:39 | Обновлено 18 октября 2025, 14:42
948
0
Ярмоленко сыграет? Известны стартовые составы на матч Заря – Динамо в УПЛ
ФК Динамо Киев.

В субботу, 18 октября, луганская Заря в номинально домашнем матче сыграет против киевского Динамо в рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги.

Виктор Скрипник и Александр Шовковский определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. В старте киевлян не нашлось места Андрею Ярмоленко и Владимиру Бражко.

Матч Заря – Динамо запланирован на субботу, 18 октября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных баллов после 8 сыгранных матчей. Заря находится на 10 месте с 11 баллами.

Ярмоленко сыграет? Известны стартовые составы на матч Заря – Динамо в УПЛ

По теме:
Леоненко разнес Кравца после скандального интервью: «Он свалил в Испанию»
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
стартовые составы Динамо Киев Заря Луганск Александр Шовковский Виктор Скрипник Андрей Ярмоленко Владимир Бражко Заря - Динамо
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Когда начнется матч Барселона – Жирона? Прогнозы на 9-й тур Ла Лиги 2025/26
Футбол | 18 октября 2025, 13:52 0
Когда начнется матч Барселона – Жирона? Прогнозы на 9-й тур Ла Лиги 2025/26
Когда начнется матч Барселона – Жирона? Прогнозы на 9-й тур Ла Лиги 2025/26

С 17 по 20 октября в чемпионате Испании состоятся поединки девятого тура

Зинченко, Миколенко, Цыганков, Ванат, Довбик: Топ матчей уик-энда
Футбол | 17 октября 2025, 17:18 2
Зинченко, Миколенко, Цыганков, Ванат, Довбик: Топ матчей уик-энда
Зинченко, Миколенко, Цыганков, Ванат, Довбик: Топ матчей уик-энда

18–19 октября с участием украинских легионеров

Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Футбол | 17.10.2025, 15:00
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 18.10.2025, 14:22
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Футбол | 17.10.2025, 23:59
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
17.10.2025, 13:30 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
16.10.2025, 22:00 1
Бокс
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 208
Футбол
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 67
Футбол
УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф
УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф
17.10.2025, 15:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем