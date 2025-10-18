Ярмоленко сыграет? Известны стартовые составы на матч Заря – Динамо в УПЛ

В субботу, 18 октября, луганская Заря в номинально домашнем матче сыграет против киевского Динамо в рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги.

Виктор Скрипник и Александр Шовковский определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. В старте киевлян не нашлось места Андрею Ярмоленко и Владимиру Бражко.

Матч Заря – Динамо запланирован на субботу, 18 октября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных баллов после 8 сыгранных матчей. Заря находится на 10 месте с 11 баллами.

