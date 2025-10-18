В субботу, 18 октября, состоится матч восьмого тура Английской Премьер-лиги, где Ноттингем Форест сыграет против лондонского «Челси».

Ангелос Постекоглу и Энцо Мареска определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Украинский защитник «лесников» Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

Матч Ноттингем – Челси запланирован на субботу, 18 октября. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Ноттингем занимает 17-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 5 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Челси находится на седьмую строчку с 11 баллами.

Зинченко выйдет? Названы составы на матч Ноттингем – Челси в АПЛ