18 октября 2025, 14:06
Зинченко выйдет? Названы составы на матч Ноттингем – Челси в АПЛ

Украинец выйдет на поле в стартовом составе своей команды

Александр Зинченко

В субботу, 18 октября, состоится матч восьмого тура Английской Премьер-лиги, где Ноттингем Форест сыграет против лондонского «Челси».

Ангелос Постекоглу и Энцо Мареска определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Украинский защитник «лесников» Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

Матч Ноттингем – Челси запланирован на субботу, 18 октября. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Ноттингем занимает 17-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 5 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Челси находится на седьмую строчку с 11 баллами.

