  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 23:31 | Обновлено 20 октября 2025, 23:54
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»

Бывший футболист «Динамо» назвал трех лучших тренеров в истории

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
УАФ. Виктор Леоненко

Известный в прошлом футболист «Динамо» Виктор Леоненко назвал трех лучших тренеров в истории.

«Три лучших тренера? Вот здесь уже сложно. Мне не интересны те, кто выигрывал, мне интересны те, кто воспитывал футболистов. Все называют первым Лобановского, но я бы так не сказал. Ему привозили лучших игроков со всей страны, которые просто на классе могли обыгрывать любые команды.

На первое место поставлю Маслова. Второе отдам Базилевичу, он серьезный специалист и порядочный человек. Третьим пусть будет Лобановский. Я бы назвал Луческу, но он румын», – сказал Леоненко.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Виктор Леоненко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Валерий Лобановский Виктор Маслов
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Игорь Нестеренко
Цікаво, а як Леоненко може пам'ятати роботу Маслова?))))
+3
Dynamo1927
Маслов не украинец. Выпадает, тем более он сам сказал Луческу румын
+2
DK02
-...одно слово, румын.
-так он же болгарин.
-да? а какая разница?
0
u6464u
насмішив Вітьок, Маслова скажи звідкиля ти знаєш, чи в тебе це не перше життя на цій землі, о договорився до чого.))))))
0
Arera
лобановский это физрук садист. Согласен с Витей...
Ответить
