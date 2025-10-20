Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
Бывший футболист «Динамо» назвал трех лучших тренеров в истории
Известный в прошлом футболист «Динамо» Виктор Леоненко назвал трех лучших тренеров в истории.
«Три лучших тренера? Вот здесь уже сложно. Мне не интересны те, кто выигрывал, мне интересны те, кто воспитывал футболистов. Все называют первым Лобановского, но я бы так не сказал. Ему привозили лучших игроков со всей страны, которые просто на классе могли обыгрывать любые команды.
На первое место поставлю Маслова. Второе отдам Базилевичу, он серьезный специалист и порядочный человек. Третьим пусть будет Лобановский. Я бы назвал Луческу, но он румын», – сказал Леоненко.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
-так он же болгарин.
-да? а какая разница?