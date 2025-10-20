Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»

Известный в прошлом футболист «Динамо» Виктор Леоненко назвал трех лучших тренеров в истории.

«Три лучших тренера? Вот здесь уже сложно. Мне не интересны те, кто выигрывал, мне интересны те, кто воспитывал футболистов. Все называют первым Лобановского, но я бы так не сказал. Ему привозили лучших игроков со всей страны, которые просто на классе могли обыгрывать любые команды.

На первое место поставлю Маслова. Второе отдам Базилевичу, он серьезный специалист и порядочный человек. Третьим пусть будет Лобановский. Я бы назвал Луческу, но он румын», – сказал Леоненко.

