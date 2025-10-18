Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
ЛНЗ
19.10.2025 13:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 12:49 | Обновлено 18 октября 2025, 12:50
51
0

ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 19 октября в 13:00

18 октября 2025, 12:49 | Обновлено 18 октября 2025, 12:50
51
0
ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос Ковалевка

В воскресенье, 19 октября, состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и «Колос» из Ковалевки.

Команды сыграют на стадионе «Черкассы-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Виталия Романова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После восьми сыгранных туров ЛНЗ набрал 14 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Колоса» также 14 очков, но из-за разницы мячей подопечные Руслана Костышина разместились на седьмой позиции.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рух – Кривбасс. Атакуют одни, а забили – другие. Видео голов (обновляется)
Украинец хотел уйти из Шахтера из-за войны: «Он уговорил меня остаться»
Леоненко разнес Кравца после скандального интервью: «Он свалил в Испанию»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка ЛНЗ - Колос смотреть онлайн
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома Рим – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч Серии A 2025/26
Футбол | 18 октября 2025, 12:00 0
Рома Рим – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч Серии A 2025/26
Рома Рим – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч Серии A 2025/26

Поединок 7-го тура чемпионата Италии начнется 18 октября в 21:45 по Киеву

Украинец покинул Бундеслигу из-за конфликта с тренером. Будет играть в УПЛ
Футбол | 17 октября 2025, 13:16 1
Украинец покинул Бундеслигу из-за конфликта с тренером. Будет играть в УПЛ
Украинец покинул Бундеслигу из-за конфликта с тренером. Будет играть в УПЛ

Иван Ермачков рассказал об уходе из Вердера

Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17.10.2025, 17:34
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.10.2025, 07:15
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18.10.2025, 08:27
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 6
Футбол
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
17.10.2025, 13:30 38
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
16.10.2025, 21:01 9
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем