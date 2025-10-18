ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 19 октября в 13:00
В воскресенье, 19 октября, состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и «Колос» из Ковалевки.
Команды сыграют на стадионе «Черкассы-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Виталия Романова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
После восьми сыгранных туров ЛНЗ набрал 14 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Колоса» также 14 очков, но из-за разницы мячей подопечные Руслана Костышина разместились на седьмой позиции.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.
