Сергей СУХАНОВ: «Хорошо, что удержали результат и выиграли матч»

В матче 9-го тура УПЛ «Оболонь» со счетом 2:1 обыграла СК «Полтава». Результат поединка прокомментировал автор дубля в составе киевского клуба Сергей Суханов.

– Сергей, ты сегодня автор двух мячей, а команда одержала важную победу. Твой комментарий после матча.

– Настраивались на очень боевую игру. И так получилось, что нам нужно было побеждать. Мы ехали сюда только за победой.

Настраивали себя, и думаю, у нас все вышло.

– Первый твой мяч – настоящая девятка. Как удалось так пробить?

– Как? Отрабатываю на тренировках, бью с дальних расстояний. Как говорится, каждый футболист играет на своих сильных качествах.

Я считаю, что это моя сильная сторона, и стараюсь ее развивать больше.

– В этом сезоне у тебя уже четыре забитых мяча, тогда как в прошлом сезоне был только один. Откуда такая результативность?

– Команда награждает – и я забиваю. Не могу сказать, что кардинально добавил, но возможно немного улучшил реализацию моментов и сделал акцент на ударах издалека.

– В последний раз Оболонь побеждала еще в августе. Было ли определенное давление или сильное желание наконец-то снова выиграть?

– Да, мы ехали сюда только за победой. Команда давно не выигрывала, и мы очень хотели победить. Эти три очка для нас очень важны в турнирной таблице.

– Концовка матча показалась очень эмоциональной. Верили ли вы, что сможете удержать результат после пенальти?

– Ничего не предвещало беды, как говорится. Рефери увидел руку, я еще не смотрел на этот момент. Хорошо, что удержали результат и выиграли матч.