Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей СУХАНОВ: «Хорошо, что удержали результат и выиграли матч»
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 11:23 |
90
0

Сергей СУХАНОВ: «Хорошо, что удержали результат и выиграли матч»

Полузащитник «Оболони» дал оценку матчу с СК «Полтава»

18 октября 2025, 11:23 |
90
0
Сергей СУХАНОВ: «Хорошо, что удержали результат и выиграли матч»
ФК Оболонь. Сергей Суханов

В матче 9-го тура УПЛ «Оболонь» со счетом 2:1 обыграла СК «Полтава». Результат поединка прокомментировал автор дубля в составе киевского клуба Сергей Суханов.

– Сергей, ты сегодня автор двух мячей, а команда одержала важную победу. Твой комментарий после матча.

– Настраивались на очень боевую игру. И так получилось, что нам нужно было побеждать. Мы ехали сюда только за победой.
Настраивали себя, и думаю, у нас все вышло.

– Первый твой мяч – настоящая девятка. Как удалось так пробить?

– Как? Отрабатываю на тренировках, бью с дальних расстояний. Как говорится, каждый футболист играет на своих сильных качествах.
Я считаю, что это моя сильная сторона, и стараюсь ее развивать больше.

– В этом сезоне у тебя уже четыре забитых мяча, тогда как в прошлом сезоне был только один. Откуда такая результативность?

– Команда награждает – и я забиваю. Не могу сказать, что кардинально добавил, но возможно немного улучшил реализацию моментов и сделал акцент на ударах издалека.

– В последний раз Оболонь побеждала еще в августе. Было ли определенное давление или сильное желание наконец-то снова выиграть?

– Да, мы ехали сюда только за победой. Команда давно не выигрывала, и мы очень хотели победить. Эти три очка для нас очень важны в турнирной таблице.

– Концовка матча показалась очень эмоциональной. Верили ли вы, что сможете удержать результат после пенальти?

– Ничего не предвещало беды, как говорится. Рефери увидел руку, я еще не смотрел на этот момент. Хорошо, что удержали результат и выиграли матч.

По теме:
Федык и ван Леувен определились со составами на матч Рух – Кривбасс в УПЛ
Дебютант Оболони: «Сыграть в УПЛ – это была моя детская мечта»
Вторая лига. 14-й тур, 18 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава - Оболонь Полтава Оболонь Киев Сергей Суханов
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яркое шоу ПСЖ с Забарным, ассист Судакова в Кубке, подъем в рейтинге ФИФА
Футбол | 18 октября 2025, 11:47 0
Яркое шоу ПСЖ с Забарным, ассист Судакова в Кубке, подъем в рейтинге ФИФА
Яркое шоу ПСЖ с Забарным, ассист Судакова в Кубке, подъем в рейтинге ФИФА

Главные новости за 17 октября на Sport.ua

FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
Другие виды | 17 октября 2025, 17:58 0
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года

В 2025 году компания вошла в рейтинг «Топ-50 IT-компаний Украины» по версии DOU

Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Футбол | 18.10.2025, 07:02
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.10.2025, 09:30
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18.10.2025, 08:27
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
17.10.2025, 13:30 38
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Синнер в Эр-Рияде переиграл Джоковича и поборется за $6 млн с Алькарасом
Синнер в Эр-Рияде переиграл Джоковича и поборется за $6 млн с Алькарасом
16.10.2025, 22:35
Теннис
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
16.10.2025, 21:01 9
Футбол
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 8
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем