Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 октября 2025, 01:23 | Обновлено 18 октября 2025, 01:40
Матч Стандарда и Антверпена в Бельгии прерван и не доигран. Что случилось?

В конце игры болельщики начали бросать пластиковые стаканчики в судью

Матч Стандарда и Антверпена в Бельгии прерван и не доигран. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine

В 11-м туре бельгийской Лиги Жупиле матч между Стандардом и Антверпеном был досрочно остановлен из-за поведения фанатов.

До остановки Стандард вел в счете (1:0), на 1-й минуте отличился Рафики Саид.

На 87-й минуте встречи болельщиков Антверпена начали бросать пластиковые стаканчики в судей, из-за чего арбитр решил прекратить матч.

Матч в этот вечер доигран не был. Хозяевам поля теперь угрожает техническое поражение.

Чемпионат Бельгии. 11-й тур, 17 октября 2025

Стандард – Антверпен – 1:0 (матч прерван на 87 мин)

Голы: Рафики Саид, 1

Фотогалерея

По теме:
ФОТО. Звезда Реала столкнулся с судебным разбирательством из-за вечеринки
Матч Лиги Европы пройдет без болельщиков гостей. В чем причина?
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
чемпионат Бельгии по футболу Стандард Антверпен скандал прерванные матчи зрители техническое поражение
