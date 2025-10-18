Матч Стандарда и Антверпена в Бельгии прерван и не доигран. Что случилось?
В конце игры болельщики начали бросать пластиковые стаканчики в судью
В 11-м туре бельгийской Лиги Жупиле матч между Стандардом и Антверпеном был досрочно остановлен из-за поведения фанатов.
До остановки Стандард вел в счете (1:0), на 1-й минуте отличился Рафики Саид.
На 87-й минуте встречи болельщиков Антверпена начали бросать пластиковые стаканчики в судей, из-за чего арбитр решил прекратить матч.
Матч в этот вечер доигран не был. Хозяевам поля теперь угрожает техническое поражение.
Чемпионат Бельгии. 11-й тур, 17 октября 2025
Стандард – Антверпен – 1:0 (матч прерван на 87 мин)
Голы: Рафики Саид, 1
