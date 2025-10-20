Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стандард победил Антверпен в доигрывании прерванного скандального матча
20 октября 2025, 22:49 | Обновлено 20 октября 2025, 23:14
Стандард победил Антверпен в доигрывании прерванного скандального матча

Ранее игра была досрочно остановлена из-за поведения фанатов

Стандард победил Антверпен в доигрывании прерванного скандального матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября состоялось доигрывание матча 11-го тура чемпионата Бельгии матч между Стандардом и Антверпеном

17 октября эта игра был досрочно остановлена на 87-й минуте при счете 1:0 из-за поведения фанатов, которые начали бросать пластиковые стаканчики в судей.

В оставшиеся минуты при доигрывании Стандард сохранил перевес в счете и одержал победу (1:0). На 1-й минуте отличился Рафики Саид еще три дня назад.

Стандард замыкает топ-10 с 14 очками, а Антверпен находится на 14-й позиции (11 баллов).

Чемпионат Бельгии. 11-й тур, 20 октября 2025

Стандард – Антверпен – 1:0 (доигрывание с 87 мин)

Голы: Рафики Саид, 1

