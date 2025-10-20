Стандард победил Антверпен в доигрывании прерванного скандального матча
Ранее игра была досрочно остановлена из-за поведения фанатов
20 октября состоялось доигрывание матча 11-го тура чемпионата Бельгии матч между Стандардом и Антверпеном
17 октября эта игра был досрочно остановлена на 87-й минуте при счете 1:0 из-за поведения фанатов, которые начали бросать пластиковые стаканчики в судей.
В оставшиеся минуты при доигрывании Стандард сохранил перевес в счете и одержал победу (1:0). На 1-й минуте отличился Рафики Саид еще три дня назад.
Стандард замыкает топ-10 с 14 очками, а Антверпен находится на 14-й позиции (11 баллов).
Чемпионат Бельгии. 11-й тур, 20 октября 2025
Стандард – Антверпен – 1:0 (доигрывание с 87 мин)
Голы: Рафики Саид, 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|11
|8
|2
|1
|22 - 6
|26.10.25 20:15 Юнион Сент-Жилуаз - Сент-Трюйден18.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:1 Шарлеруа05.10.25 Брюгге 1:0 Юнион Сент-Жилуаз27.09.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Вестерло21.09.25 Генк 1:2 Юнион Сент-Жилуаз13.09.25 Дендер ФК 0:1 Юнион Сент-Жилуаз
|26
|2
|Брюгге
|11
|7
|2
|2
|18 - 11
|26.10.25 14:30 Антверпен - Брюгге18.10.25 Ауд-Хеверле 0:1 Брюгге05.10.25 Брюгге 1:0 Юнион Сент-Жилуаз27.09.25 Стандард 1:2 Брюгге24.09.25 Брюгге 5:5 Вестерло21.09.25 Брюгге 2:0 Сент-Трюйден
|23
|3
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|24.10.25 21:45 Шарлеруа - Андерлехт19.10.25 Сент-Трюйден 2:2 Андерлехт05.10.25 Андерлехт 1:0 Стандард26.09.25 Ауд-Хеверле 1:1 Андерлехт23.09.25 Андерлехт 1:0 Гент20.09.25 Андерлехт 0:0 Антверпен
|19
|4
|Мехелен
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|25.10.25 19:15 Мехелен - Ауд-Хеверле19.10.25 Дендер ФК 1:3 Мехелен04.10.25 Мехелен 1:3 Сент-Трюйден28.09.25 Шарлеруа 0:2 Мехелен21.09.25 Мехелен 0:0 Серкль Брюгге12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен
|19
|5
|Сент-Трюйден
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|26.10.25 20:15 Юнион Сент-Жилуаз - Сент-Трюйден19.10.25 Сент-Трюйден 2:2 Андерлехт04.10.25 Мехелен 1:3 Сент-Трюйден28.09.25 Сент-Трюйден 1:2 Генк21.09.25 Брюгге 2:0 Сент-Трюйден14.09.25 Сент-Трюйден 0:3 Вестерло
|18
|6
|Зюлте-Варегем
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|26.10.25 17:00 Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем19.10.25 Зюлте-Варегем 4:1 Гент04.10.25 Ла Лувьер 0:0 Зюлте-Варегем27.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Антверпен20.09.25 Шарлеруа 1:2 Зюлте-Варегем13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле
|17
|7
|Гент
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|25.10.25 21:45 Гент - Стандард19.10.25 Зюлте-Варегем 4:1 Гент03.10.25 Гент 2:1 Шарлеруа28.09.25 Серкль Брюгге 2:4 Гент23.09.25 Андерлехт 1:0 Гент19.09.25 Гент 3:0 Дендер ФК
|17
|8
|Генк
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|26.10.25 19:30 Генк - Ла Лувьер19.10.25 Серкль Брюгге 2:2 Генк05.10.25 Генк 2:1 Дендер ФК28.09.25 Сент-Трюйден 1:2 Генк21.09.25 Генк 1:2 Юнион Сент-Жилуаз17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа
|15
|9
|Вестерло
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|25.10.25 17:00 Вестерло - Дендер ФК18.10.25 Ла Лувьер 0:0 Вестерло05.10.25 Вестерло 2:0 Ауд-Хеверле27.09.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Вестерло24.09.25 Брюгге 5:5 Вестерло21.09.25 Вестерло 0:2 Стандард
|14
|10
|Стандард
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|25.10.25 21:45 Гент - Стандард20.10.25 Стандард 1:0 Антверпен05.10.25 Андерлехт 1:0 Стандард27.09.25 Стандард 1:2 Брюгге21.09.25 Вестерло 0:2 Стандард12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен
|14
|11
|Ла Лувьер
|11
|3
|4
|4
|7 - 9
|26.10.25 19:30 Генк - Ла Лувьер18.10.25 Ла Лувьер 0:0 Вестерло04.10.25 Ла Лувьер 0:0 Зюлте-Варегем28.09.25 Дендер ФК 0:0 Ла Лувьер20.09.25 Ауд-Хеверле 1:2 Ла Лувьер13.09.25 Ла Лувьер 1:0 Брюгге
|13
|12
|Шарлеруа
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|24.10.25 21:45 Шарлеруа - Андерлехт18.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:1 Шарлеруа03.10.25 Гент 2:1 Шарлеруа28.09.25 Шарлеруа 0:2 Мехелен20.09.25 Шарлеруа 1:2 Зюлте-Варегем17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа
|12
|13
|Серкль Брюгге
|11
|2
|5
|4
|15 - 16
|26.10.25 17:00 Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем19.10.25 Серкль Брюгге 2:2 Генк04.10.25 Антверпен 1:1 Серкль Брюгге28.09.25 Серкль Брюгге 2:4 Гент21.09.25 Мехелен 0:0 Серкль Брюгге14.09.25 Серкль Брюгге 2:3 Шарлеруа
|11
|14
|Антверпен
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|26.10.25 14:30 Антверпен - Брюгге20.10.25 Стандард 1:0 Антверпен04.10.25 Антверпен 1:1 Серкль Брюгге27.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Антверпен20.09.25 Андерлехт 0:0 Антверпен14.09.25 Антверпен 1:2 Гент
|11
|15
|Ауд-Хеверле
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|25.10.25 19:15 Мехелен - Ауд-Хеверле18.10.25 Ауд-Хеверле 0:1 Брюгге05.10.25 Вестерло 2:0 Ауд-Хеверле26.09.25 Ауд-Хеверле 1:1 Андерлехт20.09.25 Ауд-Хеверле 1:2 Ла Лувьер13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле
|8
|16
|Дендер ФК
|11
|0
|3
|8
|4 - 18
|25.10.25 17:00 Вестерло - Дендер ФК19.10.25 Дендер ФК 1:3 Мехелен05.10.25 Генк 2:1 Дендер ФК28.09.25 Дендер ФК 0:0 Ла Лувьер19.09.25 Гент 3:0 Дендер ФК13.09.25 Дендер ФК 0:1 Юнион Сент-Жилуаз
|3
