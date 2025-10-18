Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Унион Берлин
17.10.2025 21:30 – FT 3 : 1
Боруссия М
Германия
18 октября 2025, 00:59 | Обновлено 18 октября 2025, 01:06
5
0

ВИДЕО. Менхенгладбах на дне. Унион Берлин обыграл Боруссию М на старте тура

Команда из Берлина поднялась на 7-е место в Бундеслиге

18 октября 2025, 00:59 | Обновлено 18 октября 2025, 01:06
5
0
ВИДЕО. Менхенгладбах на дне. Унион Берлин обыграл Боруссию М на старте тура
Getty Images/Global Images Ukraine

В 7-м туре немецкой Бундеслиги Унион Берлин одержал домашнюю победу над Боруссией Менхенгладбах со счетом 3:1.

В первом тайме Данильо Духи оформил дубль для хозяев поля. Гости сократили отставание на 33-й минуте благодаря голу Хариса Табаковича.

На 81-й минуте Рами Хедира установил окончательный счет – 3:1, победа команды Унион Берлин.

Боруссия М расположилась на дне турнирной таблицы Бундеслиги (3 очка), а Унион Берлин поднялся на 7-е место (10 пунктов).

Бундеслига. 7-й тур, 17 октября 2025

Унион Берлин – Боруссия Менхенгладбах – 3:1

Голы: Духи, 3, 26, Хедира, 81 – Табакович, 33

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Рани Хедира (Унион Берлин).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Харис Табакович (Боруссия М), асcист Янник Энгельгардт.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Дуки (Унион Берлин).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Дуки (Унион Берлин), асcист Кристофер Триммель.
По теме:
Шавеш – Бенфика – 0:2. Видео голов и обзор. Ассист Судакова в Кубке
ПСЖ – Страсбург – 3:3. Шоу в Париже с Забарным. Видео голов и обзор
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
чемпионат Германии по футболу Унион Берлин Бундеслига Боруссия Менхенгладбах видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
