ВИДЕО. Менхенгладбах на дне. Унион Берлин обыграл Боруссию М на старте тура
Команда из Берлина поднялась на 7-е место в Бундеслиге
В 7-м туре немецкой Бундеслиги Унион Берлин одержал домашнюю победу над Боруссией Менхенгладбах со счетом 3:1.
В первом тайме Данильо Духи оформил дубль для хозяев поля. Гости сократили отставание на 33-й минуте благодаря голу Хариса Табаковича.
На 81-й минуте Рами Хедира установил окончательный счет – 3:1, победа команды Унион Берлин.
Боруссия М расположилась на дне турнирной таблицы Бундеслиги (3 очка), а Унион Берлин поднялся на 7-е место (10 пунктов).
Бундеслига. 7-й тур, 17 октября 2025
Унион Берлин – Боруссия Менхенгладбах – 3:1
Голы: Духи, 3, 26, Хедира, 81 – Табакович, 33
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Меньше Кабо-Верде только Исландия
Поединок состоится 18 октября и начнется в 22:00 по Киеву