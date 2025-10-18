ВИДЕО. Менхенгладбах на дне. Унион Берлин обыграл Боруссию М на старте тура

В 7-м туре немецкой Бундеслиги Унион Берлин одержал домашнюю победу над Боруссией Менхенгладбах со счетом 3:1.

В первом тайме Данильо Духи оформил дубль для хозяев поля. Гости сократили отставание на 33-й минуте благодаря голу Хариса Табаковича.

На 81-й минуте Рами Хедира установил окончательный счет – 3:1, победа команды Унион Берлин.

Боруссия М расположилась на дне турнирной таблицы Бундеслиги (3 очка), а Унион Берлин поднялся на 7-е место (10 пунктов).

Бундеслига. 7-й тур, 17 октября 2025

Унион Берлин – Боруссия Менхенгладбах – 3:1

Голы: Духи, 3, 26, Хедира, 81 – Табакович, 33

Видео голов и обзор матча