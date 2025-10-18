Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я это видел». Виейра оценил три гола Малиновского за сборную Украины
Чемпионат мира
18 октября 2025, 00:38 | Обновлено 18 октября 2025, 00:40
Главный тренер Дженоа надеется на результативную игру Руслана и в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра прокомментировал результативную игру своего подопечного Руслана Малиновского в составе сборной Украины в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2026 с национальными командами Исландии и Азербайджана:

«Игроки, которые уезжали в сборные, сыграли хорошо. Я видел, что забивали Фини, Эхатор, Малиновский и Эллертссон, и это хороший знак. Ожидаю, что они принесут энергию в воскресный матч с «Пармой», – цитирует Виейра Diretta Fanta.

В матчах со сборными Исландии и Азербайджана Малиновский отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей. Болельщики признали Руслана лучшим игроком в этих встречах.

Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»
Игроки Ливерпуля совершили 13 результативных действий в матчах за сборные
Отбор на ЧМ-2026. 28 сборных уже вышли на чемпионат мира. Есть 3 дебютанта
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
