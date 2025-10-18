«Я это видел». Виейра оценил три гола Малиновского за сборную Украины

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра прокомментировал результативную игру своего подопечного Руслана Малиновского в составе сборной Украины в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2026 с национальными командами Исландии и Азербайджана:

«Игроки, которые уезжали в сборные, сыграли хорошо. Я видел, что забивали Фини, Эхатор, Малиновский и Эллертссон, и это хороший знак. Ожидаю, что они принесут энергию в воскресный матч с «Пармой», – цитирует Виейра Diretta Fanta.

В матчах со сборными Исландии и Азербайджана Малиновский отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей. Болельщики признали Руслана лучшим игроком в этих встречах.