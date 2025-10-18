«Я это видел». Виейра оценил три гола Малиновского за сборную Украины
Главный тренер Дженоа надеется на результативную игру Руслана и в клубе
Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра прокомментировал результативную игру своего подопечного Руслана Малиновского в составе сборной Украины в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2026 с национальными командами Исландии и Азербайджана:
«Игроки, которые уезжали в сборные, сыграли хорошо. Я видел, что забивали Фини, Эхатор, Малиновский и Эллертссон, и это хороший знак. Ожидаю, что они принесут энергию в воскресный матч с «Пармой», – цитирует Виейра Diretta Fanta.
В матчах со сборными Исландии и Азербайджана Малиновский отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей. Болельщики признали Руслана лучшим игроком в этих встречах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ
Подопечные Сергея Реброва опередили Канаду и теперь занимают 27-е место