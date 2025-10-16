Виейра прокомментировал феерическую игру Малиновского за сборную Украины

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра отреагировал на удачную игру своего подопечного Руслана Малиновского в составе сборной Украины в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2026 с командами Исландии и Азербайджана:

«Малиновский является очень важным игроком для нас. Он забивал и отдавал голевые передачи за сборную. Это важно для нас. Мы надеемся, что он будет забивать и в клубе. Нам нужны его качества», – цитирует тренера Дженоа Calcio News 24.

В матчах со сборными Исландии и Азербайджана Малиновский отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей. Болельщики признали Руслана лучшим игроком в этих встречах.