Чемпионат мира
16 октября 2025, 17:39 | Обновлено 16 октября 2025, 17:45
Виейра прокомментировал феерическую игру Малиновского за сборную Украины

Главный тренер Дженоа возлагает на Руслана большие надежды

Виейра прокомментировал феерическую игру Малиновского за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра отреагировал на удачную игру своего подопечного Руслана Малиновского в составе сборной Украины в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2026 с командами Исландии и Азербайджана:

«Малиновский является очень важным игроком для нас. Он забивал и отдавал голевые передачи за сборную. Это важно для нас. Мы надеемся, что он будет забивать и в клубе. Нам нужны его качества», – цитирует тренера Дженоа Calcio News 24.

В матчах со сборными Исландии и Азербайджана Малиновский отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей. Болельщики признали Руслана лучшим игроком в этих встречах.

По теме:
Стала известна заявка Бенфики на игру Кубка Португалии. Включен ли Судаков?
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
сборная Украины по футболу Патрик Виейра Руслан Малиновский ЧМ-2026 по футболу Дженоа сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан Исландия - Украина
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
