Виейра прокомментировал феерическую игру Малиновского за сборную Украины
Главный тренер Дженоа возлагает на Руслана большие надежды
Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра отреагировал на удачную игру своего подопечного Руслана Малиновского в составе сборной Украины в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2026 с командами Исландии и Азербайджана:
«Малиновский является очень важным игроком для нас. Он забивал и отдавал голевые передачи за сборную. Это важно для нас. Мы надеемся, что он будет забивать и в клубе. Нам нужны его качества», – цитирует тренера Дженоа Calcio News 24.
В матчах со сборными Исландии и Азербайджана Малиновский отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей. Болельщики признали Руслана лучшим игроком в этих встречах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна в трех сетах уступила Елене Рыбакиной во втором раунде турнира WTA 500 в Китае
Наставник дал итоговое интервью для УАФ