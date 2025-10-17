Бензема не забил пенальти на 88-й минуте, и Аль-Иттихад сыграл лишь вничью
17 октября в Саудовской Аравии стартовал 5-й тур
В стартовом матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фейха на своем поле сыграл вничью с Аль-Иттихадом (1:1).
Хозяева открыли счет в конце первого тайма. на 45-й минуте Фешн Сакала. Однако во второй половине игры чемпион страны выровнял положение, Ахмед Аль-Хамди отметился точным ударом.
На 88-й минуте у знаменитого французского форварда Карима Бензема был шанс принести команде «Аль-Иттихаду» победу, но не реализовал пенальти.
Чемпионат Саудовской Аравии
5-й тур, 17 октября 2025
Аль-Фейха – Аль-Иттихад – 1:1
Голы: Сакала, 45 – Аль-Хамди, 64
Незабитый пенальти: Бензема, 88 (пен)
ВИДЕО. Как Бензема не забил пенальти на 88-й минуте
Аль-Холуд – Аль-Наджма – 5:1
Голы: Саван, 4, Энрике, 24 (пен), Маолида, 45+1, Бахебри, 84, Аль-Алива, 90 – Джасим, 11
Аль-Ахли – Аль-Шабаб – 1:1
Голы: Тоуни, 15 (пен) – Браунхилл, 87
