  4. Бензема не забил пенальти на 88-й минуте, и Аль-Иттихад сыграл лишь вничью
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Холуд
17.10.2025 18:10 – FT 5 : 1
Аль-Наджма
Саудовская Аравия
17 октября 2025, 22:53 | Обновлено 17 октября 2025, 23:04
Бензема не забил пенальти на 88-й минуте, и Аль-Иттихад сыграл лишь вничью

17 октября в Саудовской Аравии стартовал 5-й тур

Бензема не забил пенальти на 88-й минуте, и Аль-Иттихад сыграл лишь вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В стартовом матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фейха на своем поле сыграл вничью с Аль-Иттихадом (1:1).

Хозяева открыли счет в конце первого тайма. на 45-й минуте Фешн Сакала. Однако во второй половине игры чемпион страны выровнял положение, Ахмед Аль-Хамди отметился точным ударом.

На 88-й минуте у знаменитого французского форварда Карима Бензема был шанс принести команде «Аль-Иттихаду» победу, но не реализовал пенальти.

Чемпионат Саудовской Аравии

5-й тур, 17 октября 2025

Аль-Фейха – Аль-Иттихад – 1:1

Голы: Сакала, 45 – Аль-Хамди, 64

Незабитый пенальти: Бензема, 88 (пен)

ВИДЕО. Как Бензема не забил пенальти на 88-й минуте

Аль-Холуд – Аль-Наджма – 5:1

Голы: Саван, 4, Энрике, 24 (пен), Маолида, 45+1, Бахебри, 84, Аль-Алива, 90 – Джасим, 11

Аль-Ахли – Аль-Шабаб – 1:1

Голы: Тоуни, 15 (пен) – Браунхилл, 87

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулазиз Аль-Алива (Аль-Холуд).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Hattan Sultan Babhir (Аль-Холуд), асcист Hattan Sultan Babhir.
67’
Самир (Аль-Наджма) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Мизьян Маолида (Аль-Холуд), асcист John Buckley.
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Рамиро Энрике (Аль-Холуд).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Али Джасим (Аль-Наджма), асcист Билаль Бутобба.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Саваан (Аль-Холуд), асcист John Buckley.
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Фейха Аль-Иттихад Джидда Аль-Холуд Аль-Наджма Карим Бензема пенальти Мизиан Маолида Аль-Ахли Джидда Аль-Шабаб видео голов и обзор
