Салах может первым достичь 20 результативных действий против МЮ в АПЛ

Мохамед Салах может стать первым игроком с 20 результативными действиями против МЮ в АПЛ.

Произойти это может в матче 8 тура, в котором Ливерпуль будет принимать Манчестер Юнайтед.

В настоящее время Мохамед Салах является рекордсменом АПЛ как по количеству забитых мячей в ворота МЮ (13), так и по количеству осуществленных результативных передач против «красных дьяволов» (6).

Алан Ширер, занимающий второе место в данном рейтинге, имеет на 5 результативных действий меньше (14).

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в матчах АПЛ против Манчестер Юнайтед

19 (13+6) – Мохамед Салах (Египет)

14 (10+4) – Алан Ширер (Англия)

12 (8+4) – Тьерри Анри (Франция)

11 (8+3) – Робби Фаулер (Англия)

11 (8+3) – Эрлинг Холанд (Норвегия)

10 (8+2) – Стивен Джерард (Англия)