Салах может первым достичь 20 результативных действий против МЮ в АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
17 октября 2025, 16:47 |
Для этого египтянину нужно в воскресенье забить гол или отдать ассист

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах может стать первым игроком с 20 результативными действиями против МЮ в АПЛ.

Произойти это может в матче 8 тура, в котором Ливерпуль будет принимать Манчестер Юнайтед.

В настоящее время Мохамед Салах является рекордсменом АПЛ как по количеству забитых мячей в ворота МЮ (13), так и по количеству осуществленных результативных передач против «красных дьяволов» (6).

Алан Ширер, занимающий второе место в данном рейтинге, имеет на 5 результативных действий меньше (14).

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в матчах АПЛ против Манчестер Юнайтед

  • 19 (13+6) – Мохамед Салах (Египет)
  • 14 (10+4) – Алан Ширер (Англия)
  • 12 (8+4) – Тьерри Анри (Франция)
  • 11 (8+3) – Робби Фаулер (Англия)
  • 11 (8+3) – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 10 (8+2) – Стивен Джерард (Англия)
