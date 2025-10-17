Салах может первым достичь 20 результативных действий против МЮ в АПЛ
Для этого египтянину нужно в воскресенье забить гол или отдать ассист
Мохамед Салах может стать первым игроком с 20 результативными действиями против МЮ в АПЛ.
Произойти это может в матче 8 тура, в котором Ливерпуль будет принимать Манчестер Юнайтед.
В настоящее время Мохамед Салах является рекордсменом АПЛ как по количеству забитых мячей в ворота МЮ (13), так и по количеству осуществленных результативных передач против «красных дьяволов» (6).
Алан Ширер, занимающий второе место в данном рейтинге, имеет на 5 результативных действий меньше (14).
Игроки с наибольшим количеством результативных действий в матчах АПЛ против Манчестер Юнайтед
- 19 (13+6) – Мохамед Салах (Египет)
- 14 (10+4) – Алан Ширер (Англия)
- 12 (8+4) – Тьерри Анри (Франция)
- 11 (8+3) – Робби Фаулер (Англия)
- 11 (8+3) – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 10 (8+2) – Стивен Джерард (Англия)
