Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Украинцы могут сыграть против Швеции
Сборная Украины успешно провела октябрьские матчи отбора на ЧМ-2026, одержав победы над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1).
После четырех туров в группе D ситуация такова: лидирует Франция (10 очков), далее — Украина (7), Исландия (4) и Азербайджан (1).
Если украинцам удастся удержать второе место, то их ждет плей-офф за выход на Мундиаль.
Суперкомпьютер портала Football Meets Data прогнозирует, что наиболее вероятным соперником подопечных Сергея Реброва в матчах плей-офф станет сборная Швеции, которая, несмотря на неудачный отбор, может получить путевку в плей-офф как победитель группы Лиги наций. На то, что украинцы сыграют со шведами, дают 20%.
Еще одним вероятным соперником Украины является Молдова, на это дают 16%.
⚽️ WC play-off semifinal matchups that appear most often in our simulations (as of 15 Oct):— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 15, 2025
24% 🇮🇹 Italy - 🇸🇪 Sweden
24% 🇹🇷 Türkiye - 🇸🇪 Sweden
20% 🇺🇦 Ukraine - 🇸🇪 Sweden
19% 🇮🇹 Italy - 🇲🇩 Moldova
19% 🇹🇷 Türkiye - 🇲🇩 Moldova
17% 🇮🇹 Italy - ☘️ N. Ireland
17% 🇹🇷 Türkiye - ☘️ N.…
