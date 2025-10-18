Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины успешно провела октябрьские матчи отбора на ЧМ-2026, одержав победы над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1).

После четырех туров в группе D ситуация такова: лидирует Франция (10 очков), далее — Украина (7), Исландия (4) и Азербайджан (1).

Если украинцам удастся удержать второе место, то их ждет плей-офф за выход на Мундиаль.

Суперкомпьютер портала Football Meets Data прогнозирует, что наиболее вероятным соперником подопечных Сергея Реброва в матчах плей-офф станет сборная Швеции, которая, несмотря на неудачный отбор, может получить путевку в плей-офф как победитель группы Лиги наций. На то, что украинцы сыграют со шведами, дают 20%.

Еще одним вероятным соперником Украины является Молдова, на это дают 16%.

Читайте также: Андрей Шевченко прокомментировал интерес Панатинаикоса к Реброву