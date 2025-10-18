Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Чемпионат мира
18 октября 2025, 06:44 |
710
0

Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Украинцы могут сыграть против Швеции

18 октября 2025, 06:44 |
710
0
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
УАФ

Сборная Украины успешно провела октябрьские матчи отбора на ЧМ-2026, одержав победы над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1).

После четырех туров в группе D ситуация такова: лидирует Франция (10 очков), далее — Украина (7), Исландия (4) и Азербайджан (1).

Если украинцам удастся удержать второе место, то их ждет плей-офф за выход на Мундиаль.

Суперкомпьютер портала Football Meets Data прогнозирует, что наиболее вероятным соперником подопечных Сергея Реброва в матчах плей-офф станет сборная Швеции, которая, несмотря на неудачный отбор, может получить путевку в плей-офф как победитель группы Лиги наций. На то, что украинцы сыграют со шведами, дают 20%.

Еще одним вероятным соперником Украины является Молдова, на это дают 16%.

По теме:
ФОТО. Милота дня. Лунин покорил сердца фанов Реала одним поступком
«Я это видел». Виейра оценил три гола Малиновского за сборную Украины
Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»
сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции по футболу сборная Молдовы по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 17 октября 2025, 10:50 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Матч года в Германии, дерби Англии, первый топ-соперник Ромы

Азербайджан может помочь сборной Украины в отборе на чемпионат мира
Футбол | 17 октября 2025, 11:01 8
Азербайджан может помочь сборной Украины в отборе на чемпионат мира
Азербайджан может помочь сборной Украины в отборе на чемпионат мира

В поединке с Исландией решится судьба главного тренера Айхана Аббасова

Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.10.2025, 07:00
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы уже обсуждаем это с тренером сборной Ребровым»
Футбол | 18.10.2025, 01:32
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы уже обсуждаем это с тренером сборной Ребровым»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы уже обсуждаем это с тренером сборной Ребровым»
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Футбол | 17.10.2025, 09:06
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 63
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 193
Футбол
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
16.10.2025, 04:23 5
Футбол
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
16.10.2025, 22:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем