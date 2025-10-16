Андрей Шевченко прокомментировал интерес Панатинаикоса к Реброву
Президент УАФ уверен, что тренер никуда не уйдет
Президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на интерес греческого «Панатинаикоса» к наставнику сборной Украины Сергею Реброву.
«Мы верим в нашего тренера. У него большая мотивация работать в национальной команде. «Панатинаикос»? На этот вопрос частично он уже сам ответил. У нас об этом не было никаких мыслей и разговоров, потому что мы все сконцентрированы на отборочном цикле», – сказал Шевченко порталу Champion.
Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года, подписав контракт на три года. Этот трехлетний контракт означает, что он будет работать с командой как минимум до июня 2026 года.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».
