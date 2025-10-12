Ребров закрыл вопрос с Панатинаикосом. Тренер определился с будущим

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2025, 19:35
1044
2

На пресс-конференции тренер рассказал, что останется с командой до окончания контракта

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».

«Опять те же вопросы... На первой пресс-конференции все только и спрашивали: «Опровергните или подтвердите».

Посмотрите сами – когда появляется интерес со стороны клубов, это нормально. Перед этой игрой вы видели, сколько внимания было к Реброву. Но как только появляются слухи, сразу начинаются удивления: «Как так? Кто им может интересоваться?» А это же свидетельствует о реальном интересе. Да, есть клубы, которые действительно обращались, ведь я хорошо работал до работы в сборной. Однако сейчас я тренер национальной команды Украины, и для меня это – честь. Я буду работать со своей сборной до конца», – сказал Ребров.

Контракт Сергея Реброва со сборной Украины по футболу действует до 31 июля 2026 года.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил информацию о состоянии хавбека «Брентфорда» Егора Ярмолюка, который пропустил матч с Исландией.

Boodya
Короче, до 31-го липня 2026-го року я збірну не дивлюсь.
Ну, хоч кінечна дата є😂 (сподіваюсь без продовдення контракту)
Saar
Шева насовітував
