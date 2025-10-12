Ребров закрыл вопрос с Панатинаикосом. Тренер определился с будущим

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».

«Опять те же вопросы... На первой пресс-конференции все только и спрашивали: «Опровергните или подтвердите».

Посмотрите сами – когда появляется интерес со стороны клубов, это нормально. Перед этой игрой вы видели, сколько внимания было к Реброву. Но как только появляются слухи, сразу начинаются удивления: «Как так? Кто им может интересоваться?» А это же свидетельствует о реальном интересе. Да, есть клубы, которые действительно обращались, ведь я хорошо работал до работы в сборной. Однако сейчас я тренер национальной команды Украины, и для меня это – честь. Я буду работать со своей сборной до конца», – сказал Ребров.

Контракт Сергея Реброва со сборной Украины по футболу действует до 31 июля 2026 года.

