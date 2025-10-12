РЕБРОВ: «Посмотрим, будет ли он играть. Должен быть готов на 100%»
Тренер сообщил, что Егор Ярмолюк вернулся к полноценным тренировкам
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил информацию о состоянии хавбека «Брентфорда» Егора Ярмолюка, который пропустил матч с Исландией.
«Ярмолюк тренировался в общей группе вчера, он тренировался сегодня. Посмотрим завтра, будет ли он готов на 100%. Это очень важно, чтобы все были готовы на 100%», – сказал Ребров
Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
