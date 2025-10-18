Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Пришло время очень жестко разобраться»
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 00:32 |
213
0

Александр КУЧЕР: «Пришло время очень жестко разобраться»

Тренер – о последних двух ничьих «Черноморца»

18 октября 2025, 00:32 |
213
0
Александр КУЧЕР: «Пришло время очень жестко разобраться»
ФК Черноморец. Александр Кучер

Тренер «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал две последние ничьи одесситов против «Виктории» (0:0) и «Прикарпатья» (1:1).

«Доволен ли результатом? Если больше тайма играть вдесятером – то да, в определенной степени можно быть довольным. Но в целом я недоволен, ведь у нас есть свои задачи, и второй матч подряд получаем красные карточки из-за эмоций. Так нельзя терять игроков на ровном месте.

Мы обязательно это разберем, пришло время очень жестко разобраться, потому что в меньшинстве играть два матча подряд чрезвычайно сложно.

Есть команда, есть коллектив, и каждый, кто выходит на поле, должен выполнять свои задачи. Здесь вопросов быть не может, – сказал Кучер после матча.

По теме:
Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Шахтер
Александр Кучер Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса
Дмитрий Олейник Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Футбол | 17 октября 2025, 23:43 7
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом

Украинский защитник Эдуард Соболь был заявлен в резерве гостей

Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Футбол | 17 октября 2025, 08:22 15
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум

Андрей заявил президенту, что хочет покинуть клуб

Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Футбол | 17.10.2025, 15:00
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»
Футбол | 17.10.2025, 19:45
Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»
Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Футбол | 17.10.2025, 12:20
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 57
Футбол
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
16.10.2025, 04:32
Бокс
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем