Александр КУЧЕР: «Пришло время очень жестко разобраться»

Тренер «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал две последние ничьи одесситов против «Виктории» (0:0) и «Прикарпатья» (1:1).

«Доволен ли результатом? Если больше тайма играть вдесятером – то да, в определенной степени можно быть довольным. Но в целом я недоволен, ведь у нас есть свои задачи, и второй матч подряд получаем красные карточки из-за эмоций. Так нельзя терять игроков на ровном месте.

Мы обязательно это разберем, пришло время очень жестко разобраться, потому что в меньшинстве играть два матча подряд чрезвычайно сложно.

Есть команда, есть коллектив, и каждый, кто выходит на поле, должен выполнять свои задачи. Здесь вопросов быть не может, – сказал Кучер после матча.