Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атака дронов. Кучер рассказал, как Черноморец пережил нападение на Одессу
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 23:38 | Обновлено 09 октября 2025, 23:41
436
0

Атака дронов. Кучер рассказал, как Черноморец пережил нападение на Одессу

Шахеды пролетали рядом с клубной базой команды в Совиньоне

09 октября 2025, 23:38 | Обновлено 09 октября 2025, 23:41
436
0
Атака дронов. Кучер рассказал, как Черноморец пережил нападение на Одессу
ФК Черноморец. Александр Кучер

В ночь на 9 октября враг снова направил воздушные атаки на Одессу и населенные пункты, прилегающие к этому областному центру.

Воздушная тревога началась в 22:57 и завершилась в 01:38. За неполные три часа рашисты натворили немало бед в Одесской области, использовав смертоносные и разрушительные шахеды.

Небо над Одессой сотрясалось от рева дронов и стрельбы, а земля дрожала от мощных взрывов. Более четырех десятков БПЛА летели большими группами с небольшими интервалами, держа население Одесской области в страхе.

Много неприятных эмоций испытали и члены команды «Черноморец», которые готовились к календарной игре с «Викторией» Сумы на клубной базе в Совиньоне. Среди них были и иностранные футболисты.

Как стало известно Sport.ua, дроны пролетали мимо базы, и, к счастью, никто не пострадал.

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер рассказал:

«Все пугаются – и легионеры, и наши ребята. Поэтому нужно сразу реагировать на сигналы тревоги и идти в бомбоубежище. Не стоит надеяться, что все обойдется. Нужно понимать, что самое важное – это жизнь, наши семьи. Есть родные люди, которые за нас переживают, и нужно прятаться. Лично я всем подопечным говорю, чтобы реагировали на опасность и обязательно шли в укрытие. Знаю, что многие туда спускаются».

Матч перенесен не был. «Черноморец» встретился с «Викторией», игра завершилась со счетом 0:0.

По теме:
На Купянском направлении погиб авторитетный регбист
Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Бабича
Благотворительный матч: клуб УПЛ проведет игру с иностранной командой
Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Александр Кучер бомбардировки российско-украинская война дроны Совиньон тренировочные базы Виктория Сумы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Футбол | 09 октября 2025, 20:05 15
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ

Риццоли дал объяснение по матчу с Металлистом 1925

Динамо может потерять основного кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 10 октября 2025, 00:04 0
Динамо может потерять основного кандидата на замену Шовковскому
Динамо может потерять основного кандидата на замену Шовковскому

Игорь Йовичевич может возглавить Кайсериспор»

Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Футбол | 09.10.2025, 08:12
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09.10.2025, 07:19
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Футбол | 09.10.2025, 09:54
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 8
Футбол
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
08.10.2025, 15:44 59
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 36
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем