Атака дронов. Кучер рассказал, как Черноморец пережил нападение на Одессу

В ночь на 9 октября враг снова направил воздушные атаки на Одессу и населенные пункты, прилегающие к этому областному центру.

Воздушная тревога началась в 22:57 и завершилась в 01:38. За неполные три часа рашисты натворили немало бед в Одесской области, использовав смертоносные и разрушительные шахеды.

Небо над Одессой сотрясалось от рева дронов и стрельбы, а земля дрожала от мощных взрывов. Более четырех десятков БПЛА летели большими группами с небольшими интервалами, держа население Одесской области в страхе.

Много неприятных эмоций испытали и члены команды «Черноморец», которые готовились к календарной игре с «Викторией» Сумы на клубной базе в Совиньоне. Среди них были и иностранные футболисты.

Как стало известно Sport.ua, дроны пролетали мимо базы, и, к счастью, никто не пострадал.

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер рассказал:

«Все пугаются – и легионеры, и наши ребята. Поэтому нужно сразу реагировать на сигналы тревоги и идти в бомбоубежище. Не стоит надеяться, что все обойдется. Нужно понимать, что самое важное – это жизнь, наши семьи. Есть родные люди, которые за нас переживают, и нужно прятаться. Лично я всем подопечным говорю, чтобы реагировали на опасность и обязательно шли в укрытие. Знаю, что многие туда спускаются».

Матч перенесен не был. «Черноморец» встретился с «Викторией», игра завершилась со счетом 0:0.