Экс-игрок сборной Украины: «Проблемы никуда не делись»

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко оценил выступление «сине-желтых» в октябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2026 года.

«Результат может несколько сбавить критику, но проблемы в нашей игре никуда не делись. Если посмотреть, как сложно нам давались игры с Исландией и Азербайджаном, нам удалось забить практически все, что мы создали. Многие вопросы оставляют отсутствие четкого понимания во что мы играем. Запаса боеспособности где-то не хватает, логика в принятии решений.

На эйфории далеко не уедешь. После 3:3 в Рейкьявике я уже думал, что это все для нас. К счастью, ребята продемонстрировали, что умеют вытаскивать такие игры в свою пользу», – сказал Левченко.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.