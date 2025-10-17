Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
17 октября 2025, 15:14 |
Экс-игрок сборной Украины: «Проблемы никуда не делись»

Евгений Левченко оценил выступление «сине-желтых»

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Левченко

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко оценил выступление «сине-желтых» в октябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2026 года.

«Результат может несколько сбавить критику, но проблемы в нашей игре никуда не делись. Если посмотреть, как сложно нам давались игры с Исландией и Азербайджаном, нам удалось забить практически все, что мы создали. Многие вопросы оставляют отсутствие четкого понимания во что мы играем. Запаса боеспособности где-то не хватает, логика в принятии решений.

На эйфории далеко не уедешь. После 3:3 в Рейкьявике я уже думал, что это все для нас. К счастью, ребята продемонстрировали, что умеют вытаскивать такие игры в свою пользу», – сказал Левченко.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Евгений Левченко сборная Азербайджана по футболу
Олег Вахоцкий Источник: XSport
