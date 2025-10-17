Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 октября 2025, 11:01
Азербайджан может помочь сборной Украины в отборе на чемпионат мира

В поединке с Исландией решится судьба главного тренера Айхана Аббасова

Getty Images/Global Images Ukraine. Айхан Аббасов

13 ноября состоится матч пятого тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Азербайджана и Исландии. В другом поединке квартета D сыграют команды Франции и Украины.

По информации azerisport.com, в этом туре определится судьба главного тренера Айхана Аббасова во главе национальной команды. Если наставник не сможет добиться позитивного результата в противостоянии с Исландией, то покинет свою должность.

«Руководство АФФА будет рассматривать дальнейшую судьбу Аббасова, исходя из результата и игры в домашней встрече с Исландией, которая состоится 13 ноября на стадионе «Палмс Спортс Арена».

Встреча с Францией, которая пройдет три дня спустя на стадионе «Тофик Бахрамов», также будет приниматься во внимание, но именно игра с Исландией будет иметь решающее значение, так как именно в этом матче от Аббасова будут ждать результата», – сообщил источник.

Напомним, сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице, опережая команду Исландии на три балла. По этой причине, победа Азербайджана крайне выгодна подопечным Сергея Реброва, так как позволит улучшить свои шансы в борьбе за выход на чемпионат мира.

Стоит отметить, что Азербайджан набрал всего один балл за четыре матча и разместился на последней позиции в квартете D.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу Айхан Аббасов
Николай Титюк Источник: Azerisport.com
DK2025
Азеры сдадут игру. Потому что они азеры и любят бабло. С той же Исландией и Францией стояли раком и все подряд пропускали (0:8 в сумме). С Украиной остервенело дрались в обоих матчах. Так было и раньше - когда грузины и особенно армяне у нас очки отбирали. По старой памяти, советской.
New Zealander
СПОРТ УА... НЕ НА ДВА БАЛИ, А НА ТРИ.... Україна випереджає Ісландію"
