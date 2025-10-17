Моуриньо ответил турецким журналистам по WhatsApp
Саран снова обвинил португальского специалиста
Бывший главный тренер «Фенербахче», а ныне лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью ответил турецким журналистам после критики президента «желто-синих» Садеттина Сарана.
Турецкий футбольный функционер Саран обвинил португальского специалиста в провальном предсезонном сборе «Фенербахче», отметив, что команда на летних сборах проводила всего одну тренировку в день. По словам Сарана, это недопустимо.
Турецкие журналисты издания Sabah написали португальскому специалисту в WhatsApp с просьбой о комментарии. Моуриньо был весьма лаконичен.
«Меня меня больше не интересует «Фенербахче», – ответил он.
Особенного отправили в отставку с поста главного тренера «Фенербахче» в конце августа, после чего 62-летний специалист занял тренерское кресло в «Бенфике».
После 8 матчей чемпионата Португалии нынешнего сезона «Бенфика» замыкает топ-3 турнирной таблицы, в активе команды 18 очков.
