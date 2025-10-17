Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо ответил турецким журналистам по WhatsApp
Другие новости
17 октября 2025, 11:37 | Обновлено 17 октября 2025, 11:38
268
0

Моуриньо ответил турецким журналистам по WhatsApp

Саран снова обвинил португальского специалиста

17 октября 2025, 11:37 | Обновлено 17 октября 2025, 11:38
268
0
Моуриньо ответил турецким журналистам по WhatsApp
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Бывший главный тренер «Фенербахче», а ныне лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью ответил турецким журналистам после критики президента «желто-синих» Садеттина Сарана.

Турецкий футбольный функционер Саран обвинил португальского специалиста в провальном предсезонном сборе «Фенербахче», отметив, что команда на летних сборах проводила всего одну тренировку в день. По словам Сарана, это недопустимо.

Турецкие журналисты издания Sabah написали португальскому специалисту в WhatsApp с просьбой о комментарии. Моуриньо был весьма лаконичен.

«Меня меня больше не интересует «Фенербахче», – ответил он.

Особенного отправили в отставку с поста главного тренера «Фенербахче» в конце августа, после чего 62-летний специалист занял тренерское кресло в «Бенфике».

После 8 матчей чемпионата Португалии нынешнего сезона «Бенфика» замыкает топ-3 турнирной таблицы, в активе команды 18 очков.

По теме:
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Жозе МОУРИНЬО: «Он не сыграет с Шавешем»
Стала известна заявка Бенфики на игру Кубка Португалии. Включен ли Судаков?
Жозе Моуриньо Фенербахче учебно-тренировочные сборы Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Оксана Баландина Источник: Sabah
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Футбол | 16 октября 2025, 21:01 9
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации

Зинченко, Миколенко, Малиновский и еще семь футболистов имеют по одному предупреждению

«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Футбол | 16 октября 2025, 16:59 196
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram

Игрок извинился за свой поступок

Легенда сборной Бразилии забил невероятный гол ножницами на 90+8 минуте
Футбол | 17.10.2025, 12:57
Легенда сборной Бразилии забил невероятный гол ножницами на 90+8 минуте
Легенда сборной Бразилии забил невероятный гол ножницами на 90+8 минуте
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Футбол | 17.10.2025, 08:46
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16.10.2025, 17:22
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
15.10.2025, 16:51 10
Теннис
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
16.10.2025, 04:32
Бокс
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 71
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем