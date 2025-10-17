Арсенал может избавиться от форварда уже зимой
Габриэл Жезус может покинуть Лондон
Бразильский нападающий Габриэл Жезус может покинуть лондонский «Арсенал». Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, руководство английского гранда уведомило 27-летнего футболиста о том, что с ним могут попрощаться зимой. Клуб ищет замену Габриэлу.
В текущем сезоне Габриэл Жезус не провел ни одного матча ни на уровне клубов, ни на уровне сорных. Причиной этого является травма крестообразных связок. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что капитан «Арсенала» выбыл на длительный срок.
