Бразильский нападающий Габриэл Жезус может покинуть лондонский «Арсенал». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, руководство английского гранда уведомило 27-летнего футболиста о том, что с ним могут попрощаться зимой. Клуб ищет замену Габриэлу.

В текущем сезоне Габриэл Жезус не провел ни одного матча ни на уровне клубов, ни на уровне сорных. Причиной этого является травма крестообразных связок. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что капитан «Арсенала» выбыл на длительный срок.