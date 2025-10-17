Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
17 октября 2025, 04:50 | Обновлено 17 октября 2025, 04:51
Габриэл Жезус может покинуть Лондон

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Бразильский нападающий Габриэл Жезус может покинуть лондонский «Арсенал». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, руководство английского гранда уведомило 27-летнего футболиста о том, что с ним могут попрощаться зимой. Клуб ищет замену Габриэлу.

В текущем сезоне Габриэл Жезус не провел ни одного матча ни на уровне клубов, ни на уровне сорных. Причиной этого является травма крестообразных связок. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что капитан «Арсенала» выбыл на длительный срок.

Габриэл Жезус Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: ESPN
