Капитан Арсенала выбыл на длительный срок
Мартин Эдегор не сыграет до следующей паузы на матчи сборных
Из-за травмы колена капитан «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор не вернется на поле до ноябрьской паузы на матчи сборных, сообщает журналист Сами Мокбель.
Полузащитник получил повреждение медиальной коллатеральной связки в матче 7-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0), покинув поле уже в первом тайме. На следующий день «Арсенал» выпустил заявление, подтвердив, что Эдегор пропустит октябрьские матчи сборной. Тогда клуб не называл сроков восстановления футболиста.
Теперь стало известно, что норвежец не сыграет до следующей паузы сборных. Таким образом, Эдегор пропустит матчи АПЛ против «Фулхэма», «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Сандерленда», а также встречи Лиги чемпионов с «Атлетико» Мадрид и «Славией» Прага.
Отметим, что это уже не первая травма Эдегора в текущем сезоне. В сентябре он пропустил 4 матча «Арсенала» из-за травмы плеча.
Arsenal captain Martin Odegaard not expected to return to action until after the November international break due to MCL injury. Set to miss a minimum of nine key games for club and country. https://t.co/CYgkZHfIt3— Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) October 13, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Ефима Конопли и Николая Матвиенко
Сине-желтые переиграли команду Азербайджана в Кракове со счетом 2:1