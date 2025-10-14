Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Арсенала выбыл на длительный срок
Англия
14 октября 2025, 12:46 | Обновлено 14 октября 2025, 12:48
158
0

Капитан Арсенала выбыл на длительный срок

Мартин Эдегор не сыграет до следующей паузы на матчи сборных

14 октября 2025, 12:46 | Обновлено 14 октября 2025, 12:48
158
0
Капитан Арсенала выбыл на длительный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Из-за травмы колена капитан «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор не вернется на поле до ноябрьской паузы на матчи сборных, сообщает журналист Сами Мокбель.

Полузащитник получил повреждение медиальной коллатеральной связки в матче 7-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0), покинув поле уже в первом тайме. На следующий день «Арсенал» выпустил заявление, подтвердив, что Эдегор пропустит октябрьские матчи сборной. Тогда клуб не называл сроков восстановления футболиста.

Теперь стало известно, что норвежец не сыграет до следующей паузы сборных. Таким образом, Эдегор пропустит матчи АПЛ против «Фулхэма», «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Сандерленда», а также встречи Лиги чемпионов с «Атлетико» Мадрид и «Славией» Прага.

Отметим, что это уже не первая травма Эдегора в текущем сезоне. В сентябре он пропустил 4 матча «Арсенала» из-за травмы плеча.

По теме:
Шанс для Забарного? ПСЖ потерял защитника на матчи чемпионата и еврокубков
В Португалии рассказали о перспективах Судакова после травмы в сборной
ФОТО. У одноклубника Зинченко могут усыпить собаку. Он просто «забыл»
Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма Лига чемпионов Мартин Эдегор
Иван Чирко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Футбол | 14 октября 2025, 10:49 21
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»

Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Ефима Конопли и Николая Матвиенко

Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 14 октября 2025, 06:23 22
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед

Сине-желтые переиграли команду Азербайджана в Кракове со счетом 2:1

Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14.10.2025, 07:07
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
«Никто не отбирает». Экс-форвард Шахтера раскритиковал сборную Украины
Футбол | 14.10.2025, 12:45
«Никто не отбирает». Экс-форвард Шахтера раскритиковал сборную Украины
«Никто не отбирает». Экс-форвард Шахтера раскритиковал сборную Украины
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 241
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем