Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Андрея Лунина засветилась в роскошном ресторане Мадрида
Другие новости
17 октября 2025, 02:51 |
194
0

ФОТО. Жена Андрея Лунина засветилась в роскошном ресторане Мадрида

Анастасия Лунина любит элитный отдых

17 октября 2025, 02:51 |
194
0
ФОТО. Жена Андрея Лунина засветилась в роскошном ресторане Мадрида
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, поделилась новой сторис в Instagram, сделанной в одном из самых престижных районов и ресторанов испанской столицы – La Moraleja.

На фото – атмосферный зал элитного ресторана с мягким освещением и идеально сервированными столами. Именно в этом районе Мадрида часто ужинают известные футболисты, актеры и бизнесмены.

Геотег на снимке – «La Moraleja, Madrid, Spain» – сразу привлек внимание подписчиков. Здесь расположены несколько культовых заведений:

«El Barril de La Moraleja» – ресторан морепродуктов со средним счетом около 50 евро на человека, где хамон или анчоусы стоят от 22 до 28 евро;

«Áurea Restaurant» – изысканный ресторан высокой кухни, который часто посещают звезды, в том числе актер Ричард Гир. Ужин на шестерых здесь обойдется примерно в 420 евро.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Район Ла Моралеха считается одним из самых элитных в Мадриде – здесь живут многие футболисты «Реала» и «Атлетико». Он известен спокойствием, безопасностью и одними из лучших ресторанов города.

Публикация Анастасии Луниной уже активно обсуждается в фанатских сообществах мадридского клуба – жена украинского голкипера снова впечатлила своей утонченной элегантностью и безупречным вкусом.

По теме:
Серьезные изменения. Реал планирует избавиться от трех футболистов
ФОТО. Экс-игрок сборной Англии объяснил свой переезд во Вторую лигу ОАЭ
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
фото Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Футбол | 16 октября 2025, 15:18 35
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли

В клубе заинтересовались активностью защитника в соцсетях

Известна истинная причина, почему Бленуце публиковал российский контент
Футбол | 16 октября 2025, 22:18 8
Известна истинная причина, почему Бленуце публиковал российский контент
Известна истинная причина, почему Бленуце публиковал российский контент

Биловар рассказал, что форвард назвал ему причину

Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Футбол | 16.10.2025, 09:54
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Футбол | 16.10.2025, 06:02
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Нападающий Реала уже зимой может покинуть клуб. Ожидается предложение
Футбол | 17.10.2025, 01:14
Нападающий Реала уже зимой может покинуть клуб. Ожидается предложение
Нападающий Реала уже зимой может покинуть клуб. Ожидается предложение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский супертяж заявил, что станет лучшим, когда Усик уйдет из бокса
Украинский супертяж заявил, что станет лучшим, когда Усик уйдет из бокса
15.10.2025, 01:32 1
Бокс
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
15.10.2025, 08:52
Футбол
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
15.10.2025, 16:59 1
Футзал
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
15.10.2025, 12:53
Футбол
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
16.10.2025, 04:23 5
Футбол
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем