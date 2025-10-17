ФОТО. Жена Андрея Лунина засветилась в роскошном ресторане Мадрида

Жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, поделилась новой сторис в Instagram, сделанной в одном из самых престижных районов и ресторанов испанской столицы – La Moraleja.

На фото – атмосферный зал элитного ресторана с мягким освещением и идеально сервированными столами. Именно в этом районе Мадрида часто ужинают известные футболисты, актеры и бизнесмены.

Геотег на снимке – «La Moraleja, Madrid, Spain» – сразу привлек внимание подписчиков. Здесь расположены несколько культовых заведений:

«El Barril de La Moraleja» – ресторан морепродуктов со средним счетом около 50 евро на человека, где хамон или анчоусы стоят от 22 до 28 евро;

«Áurea Restaurant» – изысканный ресторан высокой кухни, который часто посещают звезды, в том числе актер Ричард Гир. Ужин на шестерых здесь обойдется примерно в 420 евро.

Район Ла Моралеха считается одним из самых элитных в Мадриде – здесь живут многие футболисты «Реала» и «Атлетико». Он известен спокойствием, безопасностью и одними из лучших ресторанов города.

Публикация Анастасии Луниной уже активно обсуждается в фанатских сообществах мадридского клуба – жена украинского голкипера снова впечатлила своей утонченной элегантностью и безупречным вкусом.