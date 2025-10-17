Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ
Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов.
18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.
Реал на выезде переиграл ПСЖ (2:1), Арсенал в гостях одолел Бенфику (2:0)
Ман Юнайтед взял три очка в выездном матче с Атлетико (1:0), а Бавария дома обыграла Ювентус (2:1) с победным голом на 90+4 мин.
В турнирной таблице лидируют: Барселона, Реал, Вольфсбург, Лион, Манчестер Юнайтед (по 6 очков).
Лига чемпионов по футболу среди женщин
2-й тур, 16 октября 2025 года
Атлетико Мадрид (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1
Гол: Рольфо, 24
Бавария (Германия) – Ювентус (Италия) – 2:1
Голы: Хардер, 11, Шуллер, 90+4 – Шацер, 17
Бенфика (Португалия) – Арсенал (Англия) – 0:2
Голы: Мид, 57, Руссо, 89
ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:2
Голы: Аджибаде, 58 – Феллер, 29, Редондо, 45+2
Турнирная таблица
Инфографика
