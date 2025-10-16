Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч Лиги Европы пройдет без болельщиков гостей. В чем причина?
Лига Европы
16 октября 2025, 22:31 |
Матч Лиги Европы пройдет без болельщиков гостей. В чем причина?

Болельщики «Маккаби» Тель-Авив не смогут посетить матч своей команды

Getty Images/Global Images Ukraine

«Астон Вилла» сообщила, что ее домашний матч с «Маккаби» Тель-Авив в Лиге Европы, который состоится в четверг, 6 ноября, пройдет без гостевых болельщиков.

Такое решение было принято по инструкции Консультативной группы по вопросам безопасности (SAG), которая отвечает за выдачу сертификатов безопасности для каждого матча на «Вилла Парк», учитывая ряд физических и безопасностных факторов.

После сегодняшней встречи SAG официально направила клубу и УЕФА письмо с уведомлением, что болельщики гостей не будут допущены на стадион в этом матче.

Полиция Западного Мидленда сообщила SAG о наличии проблем с общественной безопасностью за пределами стадиона и возможные трудности при реагировании на потенциальные протесты в день матча.

Также отмечается, что клуб постоянно находится в диалоге с «Маккаби» Тель-Авив и местными властями в рамках этого процесса. При этом приоритетом любого решения является безопасность болельщиков, которые посещают матч, и безопасность местных жителей.

Маккаби Тель-Авив Астон Вилла Лига Европы болельщики
Иван Чирко Источник: ФК Астон Вилла
