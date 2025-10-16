Матч Лиги Европы пройдет без болельщиков гостей. В чем причина?

«Астон Вилла» сообщила, что ее домашний матч с «Маккаби» Тель-Авив в Лиге Европы, который состоится в четверг, 6 ноября, пройдет без гостевых болельщиков.

Такое решение было принято по инструкции Консультативной группы по вопросам безопасности (SAG), которая отвечает за выдачу сертификатов безопасности для каждого матча на «Вилла Парк», учитывая ряд физических и безопасностных факторов.

После сегодняшней встречи SAG официально направила клубу и УЕФА письмо с уведомлением, что болельщики гостей не будут допущены на стадион в этом матче.

Полиция Западного Мидленда сообщила SAG о наличии проблем с общественной безопасностью за пределами стадиона и возможные трудности при реагировании на потенциальные протесты в день матча.

Также отмечается, что клуб постоянно находится в диалоге с «Маккаби» Тель-Авив и местными властями в рамках этого процесса. При этом приоритетом любого решения является безопасность болельщиков, которые посещают матч, и безопасность местных жителей.