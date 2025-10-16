Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Травма на тренировке. Милан остался без игрока сборной Франции

Неудачное занятие для Адриена Рабьо

Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

30-летний французский полузащитник Адриен Рабьо выбыл из состава итальянского «Милана» после международной паузы.

Опытный футболист получил повреждение икроножной мышцы на тренировке команды перед седьмым туром Серии А.

Сколько времени потребуется Адриену на восстановление, пока неизвестно. Следующий матч с «Фиорентиной», который состоится 19 октября, он точно пропустит.

Рабьо перешел в «Милан» 1 сентября этого года после скандала в «Марселе». За более чем два месяца полузащитник провел пять матчей и сделал одну результативную передачу.

Андрей Витренко Источник: Sky Sport Italia
