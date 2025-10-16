Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СТАХОВСКИЙ о допуске россиян: Сделай мы цену высокой, кто-то задумался бы
Теннис в Украине
16 октября 2025, 21:45 |
87
0

СТАХОВСКИЙ о допуске россиян: Сделай мы цену высокой, кто-то задумался бы

Теннисист, а ныне воин считает, что наша спортивная дипломатия делает все возможное

16 октября 2025, 21:45 |
87
0
СТАХОВСКИЙ о допуске россиян: Сделай мы цену высокой, кто-то задумался бы
Фото с соцсетей. Сергей Стаховский

Бывший украинский теннисист, а ныне спецназначенец Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины «Альфа» Сергей Стаховский в интервью порталу e2e4 высказал свое мнение по поводу растущих тенденций допуска москалей и белорусов к официальным международным соревнованиям. И посоветовал не винить нашу спортивную дипломатию.

«На самом деле, наша спортивная дипломатия делает больше, чем от нее ожидали. Влияют деньги и фактор усталости от войны. Некоторые начинают забывать, как выглядит война в Украине. Россияне этим пользуются и добиваются, чтобы федерации по отдельным видам спорта восстанавливали их права», – говорит Стаховский.

В теннисе, как известно, россияне и белорусы, за исключением отдельных турниров, выступали и выступают бесперебойно.

«Теннисные АТР и WTA – частные, коммерческие туры. Они вроде бы и подчиняются профильной международной федерации, но независимы. Если бы мы сделали цену высокой, то, может, кто-то и задумался бы. Но мы этого не сделали. Впрочем, все умны задним числом», - отмечает Стаховский.

По теме:
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Прокачай за три дня свои навыки в обучении от Хартии!
Склоним головы. Трехкратный чемпион Украины погиб, спасая побратима
Сергей Стаховский российско-украинская война
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16 октября 2025, 17:22 1
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой

Чемпион мира в супертяжелом весе ведет переговоры о поединке, который состоится в 2026 году

Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 16 октября 2025, 06:23 48
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ

Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе

Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Футбол | 16.10.2025, 13:46
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Футбол | 16.10.2025, 03:44
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
РЫБАКИНА: Матчи с Даяной всегда очень тяжелые, она играет очень агрессивно
Теннис | 16.10.2025, 18:38
РЫБАКИНА: Матчи с Даяной всегда очень тяжелые, она играет очень агрессивно
РЫБАКИНА: Матчи с Даяной всегда очень тяжелые, она играет очень агрессивно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
15.10.2025, 08:29
Баскетбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 133
Футбол
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
14.10.2025, 20:16 1
Биатлон
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
14.10.2025, 20:43 3
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
16.10.2025, 04:23 5
Футбол
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем