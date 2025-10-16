Бывший украинский теннисист, а ныне спецназначенец Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины «Альфа» Сергей Стаховский в интервью порталу e2e4 высказал свое мнение по поводу растущих тенденций допуска москалей и белорусов к официальным международным соревнованиям. И посоветовал не винить нашу спортивную дипломатию.

«На самом деле, наша спортивная дипломатия делает больше, чем от нее ожидали. Влияют деньги и фактор усталости от войны. Некоторые начинают забывать, как выглядит война в Украине. Россияне этим пользуются и добиваются, чтобы федерации по отдельным видам спорта восстанавливали их права», – говорит Стаховский.

В теннисе, как известно, россияне и белорусы, за исключением отдельных турниров, выступали и выступают бесперебойно.