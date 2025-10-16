СТАХОВСКИЙ о допуске россиян: Сделай мы цену высокой, кто-то задумался бы
Теннисист, а ныне воин считает, что наша спортивная дипломатия делает все возможное
Бывший украинский теннисист, а ныне спецназначенец Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины «Альфа» Сергей Стаховский в интервью порталу e2e4 высказал свое мнение по поводу растущих тенденций допуска москалей и белорусов к официальным международным соревнованиям. И посоветовал не винить нашу спортивную дипломатию.
«На самом деле, наша спортивная дипломатия делает больше, чем от нее ожидали. Влияют деньги и фактор усталости от войны. Некоторые начинают забывать, как выглядит война в Украине. Россияне этим пользуются и добиваются, чтобы федерации по отдельным видам спорта восстанавливали их права», – говорит Стаховский.
В теннисе, как известно, россияне и белорусы, за исключением отдельных турниров, выступали и выступают бесперебойно.
«Теннисные АТР и WTA – частные, коммерческие туры. Они вроде бы и подчиняются профильной международной федерации, но независимы. Если бы мы сделали цену высокой, то, может, кто-то и задумался бы. Но мы этого не сделали. Впрочем, все умны задним числом», - отмечает Стаховский.
