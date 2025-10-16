Серхио АГУЭРО: «Его начало карьеры заслуживает двойного восхищения»
Известный аргентинец отметил старания Маркуса Рэшфорда
Бывший футболист «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил первые выступления Маркуса Рэшфорда в «Барселоне», где тот находится на правах аренды.
Известный аргентинец осыпал Маркуса комплиментами, отметив его влияние на игру команды.
«Начало карьеры Маркуса Рэшфорда в «Барселоне» заслуживает двойного восхищения. Он великолепно стартовал, принося пользу команде как результативными передачами, так и забитыми мячами.
Он очень хорошо адаптировался. А кто будет выходить в стартовом составе – решит тренер. Очевидно, что команде уровня «Барсы» нужен широкий выбор игроков, чтобы достойно выступать во всех турнирах, в которых она участвует», – сказал Агуэро.
В десяти матчах за каталонский клуб Рэшфорд отметился тремя голами и пятью результативными передачами.
