Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серхио АГУЭРО: «Его начало карьеры заслуживает двойного восхищения»
Испания
16 октября 2025, 20:09 | Обновлено 16 октября 2025, 21:12
420
0

Серхио АГУЭРО: «Его начало карьеры заслуживает двойного восхищения»

Известный аргентинец отметил старания Маркуса Рэшфорда

16 октября 2025, 20:09 | Обновлено 16 октября 2025, 21:12
420
0
Серхио АГУЭРО: «Его начало карьеры заслуживает двойного восхищения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Бывший футболист «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил первые выступления Маркуса Рэшфорда в «Барселоне», где тот находится на правах аренды.

Известный аргентинец осыпал Маркуса комплиментами, отметив его влияние на игру команды.

«Начало карьеры Маркуса Рэшфорда в «Барселоне» заслуживает двойного восхищения. Он великолепно стартовал, принося пользу команде как результативными передачами, так и забитыми мячами.

Он очень хорошо адаптировался. А кто будет выходить в стартовом составе – решит тренер. Очевидно, что команде уровня «Барсы» нужен широкий выбор игроков, чтобы достойно выступать во всех турнирах, в которых она участвует», – сказал Агуэро.

В десяти матчах за каталонский клуб Рэшфорд отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

По теме:
Модрич вернется в Испанию после успешных переговоров с именитым клубом
Серьезные потери. Два суперзвезды Барселоны пропустят Эль-Классико
ФОТО. Цыганков удивил фанатов образом героя из вселенной Звездных войн
Маркус Рэшфорд Серхио Агуэро Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Футбол | 16 октября 2025, 09:54 11
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»

Легендарный тренер – об Артеме Довбике

«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Футбол | 16 октября 2025, 16:59 131
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram

Игрок извинился за свой поступок

Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины обязана это сделать»
Футбол | 16.10.2025, 21:23
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины обязана это сделать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины обязана это сделать»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Футбол | 16.10.2025, 06:02
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 16.10.2025, 06:23
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 133
Футбол
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
14.10.2025, 20:43 3
Футбол
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 2
Бокс
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 214
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем