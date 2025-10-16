Серьезные потери. Два суперзвезды Барселоны пропустят Эль-Классико
С «Реалом» не сыграют Роберт Левандовски и Рафинья
Сразу две звезды атаки «Барселоны» пропустят предстоящее Эль-Классико. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в матче чемпионата Испании с мадридским «Реалом» команде Ханс-Дитера Флика не помогут Рафинья и Роберт Левандовски. Причиной отсутствия обоих игроков являются травмы.
Зато участие в принципиальнейшем противостоянии примет Ламин Ямаль, который к тому времени успеет восстановиться от повреждения.
Матч меду «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября в 17:15 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что Ямаль разочарован и может покинуть «Барселону».
