Серьезные потери. Два суперзвезды Барселоны пропустят Эль-Классико

Сразу две звезды атаки «Барселоны» пропустят предстоящее Эль-Классико. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в матче чемпионата Испании с мадридским «Реалом» команде Ханс-Дитера Флика не помогут Рафинья и Роберт Левандовски. Причиной отсутствия обоих игроков являются травмы.

Зато участие в принципиальнейшем противостоянии примет Ламин Ямаль, который к тому времени успеет восстановиться от повреждения.

Матч меду «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября в 17:15 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль разочарован и может покинуть «Барселону».