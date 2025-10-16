Серьезные потери. Два суперзвезды Барселоны пропустят Эль-Классико

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 октября 2025, 19:04 | Обновлено 16 октября 2025, 19:11
С «Реалом» не сыграют Роберт Левандовски и Рафинья

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски и Рафинья

Сразу две звезды атаки «Барселоны» пропустят предстоящее Эль-Классико. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в матче чемпионата Испании с мадридским «Реалом» команде Ханс-Дитера Флика не помогут Рафинья и Роберт Левандовски. Причиной отсутствия обоих игроков являются травмы.

Зато участие в принципиальнейшем противостоянии примет Ламин Ямаль, который к тому времени успеет восстановиться от повреждения.

Матч меду «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября в 17:15 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль разочарован и может покинуть «Барселону».

Серхио АГУЭРО: «Его начало карьеры заслуживает двойного восхищения»
Модрич вернется в Испанию после успешных переговоров с именитым клубом
ФОТО. Цыганков удивил фанатов образом героя из вселенной Звездных войн
Роберт Левандовски Рафинья Диас травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Барселона - Реал Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
