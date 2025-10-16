РЫБАКИНА: Матчи с Даяной всегда очень тяжелые, она играет очень агрессивно

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над Даяной Ястремской в 1/8 финала турнира WTA 500 в Нинбо:

«Матчи с Даяной всегда очень тяжелые, она играет очень агрессивно. Поединок был долгим нелегким, к тому же в таких условиях, когда так влажно. Это непривычно для нас, но я очень рада, что мне удалось выиграть, и большое спасибо за то, что остались и поддержали меня.

Это мой дебют на кортах Нинбо. Мне нравится поддержка, поэтому еще раз спасибо, что пришли и смотрите мои игры. У меня была возможность немного посмотреть город, Мне все очень понравилось. Я рада, что есть дополнительный день для отдыха, и надеюсь, что далее смогу сыграть еще лучше, чем сегодня».

Рыбакина переиграла Ястремскую со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 за 2 часа и 48 минут. Следующей оппоненткой казахстанки будет Айла Томлянович.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Елена Рыбакина