Без Ястремской. Определены четвертьфинальные пары турнира WTA 500 в Нинбо

На хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай) завершились все матчи второго раунда и были определены пары 1/4 финала.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела справиться с третьей сеяной Еленой Рыбакиной и покинула соревнования. Казахстанка далее поборется с Айлой Томлянович – представительница Австралии оказалась сильнее Зейнеп Сонмез.

Первая сеяная Мирра Андреева, к счастью, потерпела сенсационное поражение от Чжу Линь. 219-я ракетка после побед над Эммой Радукану и Андреевой встретится с Дианой Шнайдер, которая посеяна под седьмым номером и в своем стартовом поединке переиграла Каролину Мухову.

Вторая ракетка турнира Жасмин Паолини выбила Веронику Кудерметову и в четвертьфинале выйдет на корт с Белиндой Бенчич. Швейцарке за 3.5 часа проиграла украинка Юлия Стародубцева.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Екатерина Александрова и Маккартни Кесслер. «Нейтралка» обыграла Юань Юэ, а американка справилась с Людмилой Самсоновой.

WTA 500 Нинбо. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Чжу Линь [Q] – Диана Шнайдер [7]

Екатерина Александрова [4] – Маккартни Кесслер

Нижняя часть сетки

Айла Томлянович [Q] – Елена Рыбакина [3]

Белинда Бенчич [6] – Жасмин Паолини [2]