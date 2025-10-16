Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без Ястремской. Определены четвертьфинальные пары турнира WTA 500 в Нинбо
WTA
16 октября 2025, 18:06
Без Ястремской. Определены четвертьфинальные пары турнира WTA 500 в Нинбо

Даяна проиграла Елене Рыбакиной, которая далее поборется с Айлой Томлянович

Без Ястремской. Определены четвертьфинальные пары турнира WTA 500 в Нинбо
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

На хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай) завершились все матчи второго раунда и были определены пары 1/4 финала.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела справиться с третьей сеяной Еленой Рыбакиной и покинула соревнования. Казахстанка далее поборется с Айлой Томлянович – представительница Австралии оказалась сильнее Зейнеп Сонмез.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Первая сеяная Мирра Андреева, к счастью, потерпела сенсационное поражение от Чжу Линь. 219-я ракетка после побед над Эммой Радукану и Андреевой встретится с Дианой Шнайдер, которая посеяна под седьмым номером и в своем стартовом поединке переиграла Каролину Мухову.

Вторая ракетка турнира Жасмин Паолини выбила Веронику Кудерметову и в четвертьфинале выйдет на корт с Белиндой Бенчич. Швейцарке за 3.5 часа проиграла украинка Юлия Стародубцева.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Екатерина Александрова и Маккартни Кесслер. «Нейтралка» обыграла Юань Юэ, а американка справилась с Людмилой Самсоновой.

WTA 500 Нинбо. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Чжу Линь [Q] – Диана Шнайдер [7]
Екатерина Александрова [4] – Маккартни Кесслер

Нижняя часть сетки

Айла Томлянович [Q] – Елена Рыбакина [3]
Белинда Бенчич [6] – Жасмин Паолини [2]

По теме:
РЫБАКИНА: Матчи с Даяной всегда очень тяжелые, она играет очень агрессивно
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Поражение с 15 двойными. Видеообзор
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
WTA Нинбо Даяна Ястремская Чжу Линь Диана Шнайдер Екатерина Александрова Маккартни Кесслер Айла Томлянович Елена Рыбакина Белинда Бенчич Жасмин Паолини Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
