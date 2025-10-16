Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Иностранный клуб надеется на возвращение форварда сборной Украины
Греция
16 октября 2025, 22:01 |
990
0

Роман Яремчук может принести много пользы греческому «Олимпиакосу» в нынешнем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Греческий «Олимпиакос» надеется на скорейшее возвращение в строй форварда сборной Украины Романа Яремчука, который пропустил 14 матчей из-за травмы.

Тренерский штаб команды нуждается в помощи от 29-летнего футболиста из-за непростой борьбы на нескольких фронтах – в чемпионате, Лиге чемпионов и Кубке Греции. Ожидается, что Яремчук выйдет на поле 18 октября, когда подопечные Хосе Луиса Мендилибара сыграют на выезде против «Лариссы».

«Самое важное возвращение уже состоялось – это Яремчук, который сейчас вошел в полноценный тренировочный режим и может помочь «Олимпиакосу» в ближайших матчах.

Украинец сыграл важную роль в греческом клубе во второй половине прошлого сезона – его игра с января и далее заслуживала восхищения. Независимо от того, выходил ли он на замену или в стартовом составе, он отдавал команде всё и внёс неоценимую помощь.

К сожалению, в этом сезоне форвард не сыграл ни минуты. Он получил травму в товарищеском матче с «Наполи», и мы пока не видели его в официальном матче...

«Олимпиакому» нужно увидеть Романа в том состоянии, в котором мы его помним по прошлому сезону, потому что иначе будет очень сложно выпутаться. Учитывая, что Эль-Кааби играет без отдыха, а Тареми отстает по уровню готовности к игре, сильный и здоровый Яремчук более чем необходим Мендилибару», – сообщили в Греции.

чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Ларисса Роман Яремчук Хосе Луис Мендилибар травма тренировка
Николай Титюк Источник
Комментарии 0
